Το (ξεχασμένο) «Alexander the Great» των Iron Maiden!

Μόνιμο συναυλιακό απωθημένο και μέγας καημός των Ελλήνων metalheads και δη των οπαδών των Iron Maiden αποτελεί η ζωντανή εκτέλεση του «Alexander the Great». H βρετανική μπάντα συνέθεσε το συγκεκριμένο κομμάτι το 1986, το οποίο αποτελούσε το 8ο και τελευταίο track του εμβληματικού άλμπουμ Somewhere in Time.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '80, αλλά και στη δεκαετία του '90 δεν υπήρχε Έλληνας fan του συγκροτήματος, ο οποίος όταν ήθελε να μυήσει κάποιον φίλο του στον μαγικό κόσμο της «Σιδηράς Παρθένου» να μην ξεκινούσε την αναφορά του από αυτό το τραγούδι. Η δημοφιλία του τραγουδιού στην Ελλάδα το είχε καταστήσει ως viral πριν καθιερωθεί ο όρος, με το κλασικό tape trading από χέρι σε χέρι στα σχολικά θρανία.

Για τους ίδιους τους Iron Maiden, όπως έδειξε η ιστορία ήταν ένα κομμάτι ρουτίνας, της σειράς, το οποίο μάλιστα δεν θέλησαν ποτέ να ερμηνεύσουν ζωντανά.

Η σύνθεση που ανήκει αποκλειστικά στον ηγέτη της μπάντας και μπασίστα Steve Harris και υμνεί ουσιαστικά τον μεγάλο στρατηλάτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Near to the east In a part of ancient Greece In an ancient land called Macedonia Was born a son To Philip of Macedon

The legend his name was Alexander At the age of nineteen He became the Macedon King And he swore to free all of Asia Minor By the Aegian Sea In 334 B.C.».

Ο παραπάνω στίχος, τον οποίο ανακάλεσαν αρκετοί λόγω του μακεδονικού ζητήματος που έχει επανέλθει στην επικαιρότητα χαρακτηρίζεται ως ιστορική αλήθεια. Που να φανταζόταν ο σπουδαίος Harris πως 32 χρόνια μετά, το συγκεκριμένο κομμάτι θα ήταν πιο επίκαιρο από ποτέ;

Η «Σιδηρά Παρθένος» συνηθίζει δισκογραφικά να ασχολείται με θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, παραθέτοντας στους στίχους της ιστορικές φυσιογνωμίες του αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και γεγονότα που πέρασαν στο πάνθεον της ιστορίας.

Από την πρώτη επίσκεψη των Iron Maiden στη Νέα Φιλαδέλφεια (13/9/1988) μέχρι τις μέρες μας δεν έχει υπάρχει Live της αγγλικής μπάντας, όπου οι Έλληνες οπαδοί να μην ζήτησαν από τον Bruce Dickinson να τραγουδήσει το «Alexander the Great».

Επιθυμία που δεν έχει εισακουστεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, αν και το 2011, για 5 μόλις δευτερόλεπτα ακούστηκε το riff σε ένα encore στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Ο κόσμος αναθάρρησε, αλλά η προσγείωση ήταν ανώμαλη αφού ο Bruce Dickinson το έριξε στο καλαμπούρι.

Ο τραγουδιστής των Iron Maiden. ωστόσο, είχε δώσει την δική του εξήγηση για το γεγονός πως η μπάντα αποφεύγει να το ερμηνεύσει ζωντανά.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, το κομμάτι διαθέτει έναν δύσκολο ενδιάμεσο ρυθμό, τον οποίο ο Adrian Smith αδυνατεί να θυμηθεί με συνέπεια η ανεπανάληπτη δισολία με τον Dave Murray να καθίσταται απίθανη να παιχθεί σωστά. Μάλλον επρόκειτο για το γνωστό φλεγματικό χιούμορ του Bruce.

Η συγκεκριμένη εκδοχή φαντάζει ως δικαιολογία προκειμένου να μην απογοητεύσουν τους Έλληνες οπαδούς τους.

Αν και το τραγούδι είναι εξαιρετικό, οι Maiden φαίνεται πως το έχουν αφήσει πίσω τους θεωρώντας πως δεν έχει θέση στο set list τους.

Άλλωστε με 16 album στο ενεργητικό τους, η επιλογή των κομματιών φαντάζει ως εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Οι θεωρίες συνωμοσίας περί πολιτικών σκοπιμοτήτων δίνουν και παίρνουν, αλλά δεν έχουν καμιά βάση.

Για την ιστορία τούτοι είναι οι στίχοι του «Alexander the Great» μεταφρασμένοι στα ελληνικά...

Γιε μου, ψάξε για τον εαυτό σου ένα άλλο βασίλειο

γιατί αυτό που αφήνω είναι πολύ μικρό για εσένα"

(βασιλιάς Φίλιππος της Μακεδονίας - 339 π.Χ.)

Κοντά στην Ανατολή, σ' ένα μέρος της Αρχαίας Ελλάδας

Σε μια αρχαία γη ονομαζόμενη Μακεδονία

Γεννήθηκε ένας γιος στον Φίλιππο το Μακεδόνα

Ο Θρύλος, το όνομα του οποίου ήταν Αλέξανδρος

Στην ηλικία των δεκαεννιά

Έγινε ο Μακεδόνας βασιλιάς

Και ορκίστηκε να ελευθερώσει όλη τη Μικρά Ασία

Δίπλα στο Αιγαίο πέλαγος, το 334 π.Χ.

Νίκησε ολοκληρωτικά τους στρατούς της Περσίας

Αλέξανδρος ο Μέγας

Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών Αλέξανδρος ο Μέγας

Έγινε Θρύλος ανάμεσα στους θνητούς

Ο βασιλιάς Δαρείος Γ', ηττημένος, έφυγε απ΄ την Περσία

Οι Σκύθες έπεσαν δίπλα στον ποταμό Ιαξάρτη

Τότε και η Αίγυπτος έπεσε στον Μακεδόνα βασιλιά

Κι αυτός ίδρυσε την πόλη, που ονομάστηκε Αλεξάνδρεια

Δίπλα στον Τίγρη ποταμό συνάντησε ξανά τον Δαρείο

Και τον συνέτριψε και πάλι στη μάχη στα Άρβυλα

Μπαίνοντας σε Βαβυλώνα και Σούσα, θησαυρούς βρήκε

Πήρε την Περσέπολη, την πρωτεύουσα της Περσίας

Αλέξανδρος ο Μέγας

Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών

Αλέξανδρος ο Μέγας

Έγινε ένας Θεός ανάμεσα σε θνητούς

Ένας Φρύγας βασιλιάς είχε δέσει ένα ζυγό άμαξας

Και ο Αλέξανδρος έκοψε το Γόρδιο δεσμό

Και ο Θρύλος έλεγε ότι όποιος έλυνε το δεσμό

Θα γινόταν ο Κύριος της Περσίας

Τον Ελληνισμό διέδωσε σε μήκος και σε πλάτος

Το μακεδονικά μαθημένο μυαλό

Η κουλτούρα τους ήταν ένας δυτικός τρόπος ζωής

Έστρωσε το δρόμο για το Χριστιανισμό

Προχωρώντας, προχωρώντας

Η μάχη κουραστική, προχωρώντας δίπλα δίπλα

Του Αλέξανδρου ο στρατός, γραμμή με γραμμή

Δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν στην Ινδία

Κουρασμένοι από τη μάχη, τον πόνο και τη δόξα

Αλέξανδρος ο Μέγας

Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών

Αλέξανδρος ο Μέγας

Πέθανε από πυρετό στη Βαβυλώνα