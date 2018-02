Super Bowl LII και... καλό σας ξημέρωμα! (pics)

Για μία ακόμη φορά, το Super Bowl, το 52ο της ιστορίας, έχει ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ. Και για μία ακόμη χρονιά, το φαβορί είναι το ίδιο: οι New England Patriots. Οι περσινοί πρωταθλητές της NFL επιστρέφουν στον μεγάλο τελικό για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να κατακτήσουν τον 6ο της ιστορίας τους - αν τα καταφέρουν, θα πιάσουν τους Pittsburgh Steelers στην κορυφή της σχετικής λίστας κι όλα αυτά τα οφείλουν και φέτος στο απόλυτο δίδυμο των επιτυχιών, τους ανθρώπους που όπως όλα δείχνουν, θα μείνουν στην ιστορία του αθλήματος ως οι GOAT: στους Bill Belichick και Tom Brady.

Οι δυο τους ήταν παρόντες και στις πέντε μέχρι στιγμής κατακτήσεις των Pats από το 2001 και μετά. Ο 65χρονος Belichick και ο 40χρονος Brady έχουν βρει το μυστικό της επιτυχίας και δεν το αφήνουν με τίποτα. Ούτε η προχωρημένη ηλικία του Brady, ούτε όλοι οι αντίπαλοι που τους κυνηγούν κάθε χρόνο, ούτε τα σκάνδαλα έχουν σταθεί εμπόδιο στην θρυλική τους πορεία προς την αιωνιότητα του αθλήματος. Δεν χρειάζονταν φυσικά άλλο ένα Super Bowl, όμως αλήθεια, γιατί όχι;

Διαβάστε το αφιέρωμα του gazzetta.gr στον Τom Brady, μετά τον επικό περσινό τελικό κόντρα στους Falcons

Στην αντίθετη end zone του US Stadium της Minneapolis θα βρεθούν φέτος οι Eagles της Philadelphia, οι οποίοι θα κυνηγήσουν την παρθενική τους νίκη σε Super Bowl, στην τρίτη τους παρουσία. Fun fact: ο τελευταίος τους τελικός ήταν το 2005 κόντρα -σε ποιους άλλους;- τους Patriots.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τους κανόνες του american football, διαβάστε το σχετικό special του gazzetta.gr

Γράψαμε και στην αρχή ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό, βέβαια, υπολογίζεται περισσότερο από τη φήμη των Pats και λιγότερο από τα καθαρά αγωνιστικά δεδομένα. Και οι δύο ομάδες τελείωσαν την regular season με ρεκόρ 13-3, κατακτώντας το Νο.1 στην περιφέρειά τους.

Και αν κοιτάξουμε τα play-offs, θα δούμε ότι αυτοί που δυσκολεύτηκαν περισσότερο να φτάσουν στο φετινό Super Bowl ήταν οι Pats, με τον Brady να κάνει πάλι τα μαγικά του στον τελικό της AFC κόντρα στους Jacksonville Jaguars και τον Stephon Gilmore να μετατρέπεται σε ακροβάτη για να σταματήσει τον Blake Bortles στην τελευταία επίθεση των Jaguars. Σε αυτό το παιχνίδι υπέστη διάσειση ο Rob Gronkowski, ο οποίος κρίνεται αμφίβολος για τον μεγάλο τελικό.

Αντίθετα, οι Eagles δυσκολεύτηκαν περισσότερο στον ημιτελικό της NFC κόντρα στους Falcons (15-10), παρά στον τελικό κόντρα στους Vikings (38-7), οι οποίοι λύγισαν υπό το βάρος της πρόκρισης στο… εντός έδρας Super Bowl. Η Philadelphia έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος: τη σεζόν ξεκίνησε ο QB Carson Wentz, ο οποίος βρισκόταν με ρεκόρ 10-2, όταν στις 10 Δεκεμβρίου τραυματίστηκε σοβαρά κι έμεινε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Τη θέση του πήρε ο Nick Foles, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αήττητος (!), καθώς στην ήττα από τους Cowboys στην Week 17, QB αγωνίστηκε ο Nate Sudfeld.

Δεν θα σας κουράσουμε με άπειρα στατιστικά δεδομένα για τις δύο ομάδες. Αυτό, όμως, που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι φετινοί Eagles είναι ικανοί να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Έχουν την άμυνα, έχουν την επίθεση, έχουν και την ψυχολογία, μετά το πάρτι κόντρα στους Vikings. Απέναντί τους, βέβαια, θα παραταχθούν ο κορυφαίος QB και ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών. Αν αποφασίσετε να ξενυχτήσετε τα ξημερώματα της Δευτέρας, να είστε προετοιμασμένοι: όσο μπροστά και να βρίσκονται οι Eagles, όσο αδύνατο και να μοιάζει να χάσουν, τίποτα δεν θα έχει κριθεί, αν δεν τελειώσει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το ίδιο πίστεψαν πέρυσι και οι Falcons και τα φαντάσματα πάνω από την Αtlanta στοιχειώνουν ακόμα τον Matt Ryan και την ομάδα του…

Χρηστικές πληροφορίες για το Super Bowl LII

Πότε θα γίνει: Ξημερώματα Δευτέρας (5/2), 01:00

Πού θα το δω: FOX Sports (Cosmote TV & ΝΟVA) & LIVE φυσικά η εξέλιξη από το gazzetta.gr

Πού θα γίνει: Στο US Bank Stadium στην Minneapolis, χωρητικότητας 73.000 θέσεων

Ποιοι παίζουν: New England Patriots (AFC) vs Philadelphia Eagles (NFC)

Halftime Show: Justin Timberlake