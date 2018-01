Ο αναξιόπιστος ΛαΒάρ και η... απάτη της Big Baller Brand!

Εδώ και λίγους μήνες έχει γίνει ένα από τα πλέον συζητημένα άτομα του κόσμου. Το όνομά του έχει ακουστεί σε κάθε γωνιά της Υφηλίου. Έχει καταφέρει (γιατί περί... κατορθώματος πρόκειται) να μπει στο... μάτι των περισσότερων προπονητών και παικτών του ΝΒΑ μέσα σε λίγους μήνες, να μιλάνε όλοι για εκείνον, ενώ πρόσφατα άνοιξε και... πόλεμο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λαβάρ Μπολ, όπως πολύ εύστοχα είπε πρόσφατα και ο Στιβ Κερ, είναι η... Καρντάσιαν του μπάσκετ. Απλούστατα, όλοι τον γνωρίζουν, λίγοι (έως και ελάχιστοι) τον συμπαθούν. Ο πατέρας των αδερφών Μπολ ξεκίνησε το... παραλήρημά του τον περασμένο Απρίλιο, όταν έψαχνε μια μεγάλη εταιρεία για να υποστηρίξει τον Λόνζο Μπολ, ο οποίος θα δήλωνε συμμετοχή στο draft του ΝΒΑ έχοντας εξασφαλισμένη μια θέση πολύ ψηλά στην διαδικασία.

Όμως το ένα δις δολάρια που ζητούσε για 10 χρόνια, όχι μόνο δεν το βρήκε πουθενά, αλλά ενδεχομένως να προκάλεσε και τα γέλια των εταιριών. Έτσι δημιούργησε την Big Baller Brand προκειμένου να βγάλει στην αγορά το παπούτσι που έφερε την υπογραφή του Λόνζο, έναντι του αστρονομικού ποσού των 495 δολαρίων! Έκτοτε στέριωσε για τα καλά και φυσικά πουλούσε διάφορα αθλητικά είδη σε όλον τον κόσμο. Και κάπου εδώ εμφανίζεται το Better Business Bureau!

Ουσιαστικά πρόκειται για το γραφείο που βρίσκει τις αναξιόπιστες επιχειρήσεις, εκείνες που έχουν συνέπεια με τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα προάγει και διαφημίζει εκείνες που κάνουν σωστά την δουλειά τους. Τι σχέση έχει ο Λαβάρ Μπολ και το Better Business Bureau; Απλούστατα ήταν η μοναδική φορά που μια εταιρεία πήρε «F» τα τελευταία 106 χρόνια! Ήταν η χειρότερη βαθμολογία στα χρονικά, κατατάσσοντας την Big Baller Brand ως την πλέον αναξιόπιστη εταιρεία... ever!

Συγκεκριμένα έγιναν 30 επίσημες καταγγελίες και 40 αρνητικές κριτικές, έναν καμίας θετικής ή έστω ουδέτερης κριτικής! Η CEO του Better Business Bureau στην Καλιφόρνια, Μπλερ Λούνεϊ, δήλωσε σχετικά με το θέμα ότι εδώ και δύο μήνες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με την Big Baller Brand ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπήρχαν ωστόσο δεν κατάφεραν να μιλήσουν με κανέναν άνθρωπο της εταιρείας!

Ο ΛαΒάρ Μπολ δεν άφησε ασχολίαστο το συγκεκριμένο γεγονός και πέρασε στην αντεπίθεση με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο: «Το Better Business Bureau είναι τόσο ξεπερασμένο όσο ο... Χρυσός Οδηγός! Ποιος νοιάζεται γι' αυτούς; Να τους πείτε ότι το 'Yelp!' έχει αντικαταστήσει το Better Business Bureau (σ.σ. ή πιο απλά γραφείο καλύτερης επιχειρηματικότητας). Πραγματικά πιστεύαμε ότι το Better Business Bureau ήταν εκτός λειτουργίας. Το 'Yelp!' αντιπροσωπεύει την Big Baller Brand».

Λεπτομέρεια: Το 'Yelp!' στο οποίο αναφέρθηκε ο ΛαΒάρ δεν έχει καν στις λίστες του την Big Baller Brand!

Οι καταγγελίες που έγιναν ανέφεραν ότι οι πελάτες δεν έλαβαν ποτέ την παραγγελία τους, ενώ υπήρχαν παράπονα ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καθόλου με κάποιον υπεύθυνο της εταιρείας. Κι όλα αυτά έχοντας εξοφλήσει το προϊόν το οποίο είχαν αγοράσει. Μάλιστα κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι οι παραγγελίες ήταν λανθασμένες, κάποιες άλλες είχαν ακυρωθεί από... μόνες τους, ενώ σε κάποιες άλλες είχαν αντικατασταθεί τα αντικείμενα με κάποια παρόμοια!

Και πάλι. Ο Λαβάρ είχε την απάντηση στο στόμα του! «Οι γιορτές των Χριστουγέννων επιβραδύνει τις διαδικασίες. Όμως παραμένουμε στην κορυφή της εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι πολύ πιθανόν οι διαμαρτυρίες να έγιναν από τη ΝΙΚΕ ή την Adidas».

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της Big Baller Brand υπάρχει μόνο μία φόρμα επικοινωνίας αντί για κάποια διεύθυνση email ή κάποιο τηλέφωνο. Ο αριθμός που αναγράφεται για την Big Baller Brand στην ιστοσελίδα του Better Business Bureau έχει μονίμως αυτό το μήνυμα: «Έχετε επικοινωνήσει με το γραμματοκιβώτιο 909-241-4472. Λυπούμαστε, αυτό το γραμματοκιβώτιο είναι γεμάτο. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Αντίο σας.»

P.S. This is the message you receive when you call Big Baller Brand: “Sorry, that mailbox is full. Thank you for calling. Goodbye.” Seems pretty legit. pic.twitter.com/AqJCxFp66Y

— Ben Rohrbach (@brohrbach) 8 Ιανουαρίου 2018