Panx Romana: «Σήμανε συναγερμός»! (vids & poll)

Επειδή πάνω απ' όλα κάθε καλό ροκά τον ενδιαφέρει η επικαιρότητα και το σήμερα να ξεκινήσουμε θυμίζοντας πως οι Panx Romana και υπάρχουν ακόμα και έχουν και Live στο Κύτταρο στις 13 Γενάρη για όσους θέλουν να θυμηθούν τις παλιές πολύ καλές εποχές. Και προσέξτε μιλάμε για ιστορικό Live διότι οι Panx Romana την πρώτη τους εμφάνιση ever την είχαν κάνει στις 22 Νοεμβρίου 1982 σε μία περιόδο ημερών ταραχών και όχι εύκολων συνθηκών. Όπως αναφέρεται σχετικά 'οι Panx Romana επιστρέφουν στο Κύτταρο το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, με μουσικές από την εποχή της Διατάραξης Κοινής Ησυχίας έως και την Pax Americana. Την βραδιά θα ανοίξει η I Will Never.Again. Οι Panx σε συνεργασία με το “Art Asylum” παρουσιάζουν ένα νέο ηχοθέαμα με τίτλο “MonsandoLand – The Final Supper”. Πρόκειται για ένα μήνυμα αφύπνισης για τον γάμο των τεράτων Monsanto & Bayer με το σκοτεινό παρελθόν και το μελλοντικό μονοπώλιο των γενετικά τροποποιημένων γεωργικών σπόρων. “Roundup Ready” και τη χημική βιομηχανία. Με το Agent Orange που κατασκεύασε η Monsanto για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και το Zyclon-Β της Bayer για τους θαλάμους αερίων των ναζί, αλλά και την ηρωίνη, τα δύο τέρατα γιγαντώθηκαν με τα κέρδη του θανάτου. Τώρα με βουλιμική διάθεση κέρδους προσπαθούν να ελέγξουν και την τροφή γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα ελέγξουν και την ίδια την ζωή.

Οι φτωχοί σβήνουν στη σιωπή του τίποτα ή παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς για τις περιοχές που υπάρχει ακόμα αφθονία. Όμως το μέλλον καραδοκεί σκοτεινό και αδυσώπητο για όλους. Οι έμποροι της ζωής δεν ξεχωρίζουν τους πλούσιους από τους φτωχούς, ούτε τους ντόπιους από τους πρόσφυγες. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ. Να θυμάσαι ότι όταν δεις ζώα να τρέχουν προς μια άλλη περιοχή, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για σένα. Όταν βλέπεις βάρκες με πρόσφυγες να πνίγονται στην γειτονιά σου τότε εσύ είσαι ο επόμενος στην σειρά. Συναγερμός αδέλφια με τον παλμό της αιώνιας πηγής ζωής γιατί ο κίνδυνος είναι ήδη εδώ. Γι’ αυτό φέρνουμε τον κίνδυνο στην αδράνεια, ένα μήνυμα από την φύση που μιλά για τον θάνατο του συστήματος. Οι Μαύρες Ανεμώνες σήμαναν συναγερμό. Damage 6€ Doors 21.00'.

Επίσης εδώ μπορείτε να διαβάσετε ξανά για τα Υπόγεια Ρεύματα και εδώ για τα Μωρά στην Φωτιά και τα πιο παλιά αφιερωματικά. Οι Panx Romana έχουν ουσιαστικά δύο περιόδους. Μία από το 1982 έως το 1999 και μία από το 2005 μέχρι και σήμερα. Το όνομά τους προήλθε από την λατινική λέξη Pax Romana που σημαίνει Ρωμαϊκή Ειρήνη. Η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος ήταν με τον Frank Panx στην φωνή, τον Julio Panx όπου έπαιζε μπάσο και τον Woody Panx στην κιθάρα. Ο Frank πριν την ιδέα να δημιουργήσει το συγκρότημα Panx Romana ήταν μέλος του συγκροτήματος Stress.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ PUNK ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ PANX ROMANA

Το 1984 συμμετείχαν στην ιστορική punk συλλογή 'Διατάραξη Κοινής Ησυχίας'. Η συλλογή αυτή ήταν το πρώτο βήμα για την δημιουργία της εγχώριας punk rock σκηνής. Τα συγκροτήματα που συμμετείχαν ήταν τα Αδιέξοδο, Γενιά του Χάους, Stress, Panx Romana, Ex-Humans και Γκρόβερ. Μπάντες ιστορικές πια και με πορεία πίσω τους. Το συγκρότημα Panx Romana είχαν συμμετοχή με δύο τραγούδια, τα οποία ήταν το 'Έλληνες' και το 'Αθήνα'. Το 1987 βγάζουν την πρώτη τους δουλειά με τίτλο 'Παιδιά στα όπλα' και κάπως έτσι γίνεται η αρχή! Σε κάθε δίσκο θα έχουν και ένα επεξηγηματικό τεύχος ενώ έχουν και διασκευές. Το Μηχανικό Μωρό από Sex Pistols και το Κόμπλεξ των 999. Ο Frank έγραφε πολλά τραγούδια κατά του στρατού και ενώ φημολογείται πως είχε βγάλει τρελόχαρτο για να μην παρουσιαστεί. Το γεγονός ότι έχασε τον αδερφό του Νίκο από έκρηξη νάρκης στον στρατό των ώθησε να του αφιερώσει τον πρώτο δίσκο της μπάντας.

Σε συλλογή του 1988 θα διασκευάσουν τραγούδι των Clash με τίτλο 'Κύκνειο Άσμα' και το 1989 βγαίνει ο δίσκος 'Αντάρτες Πόλεων'. Στον δίσκο αυτόν υπάρχει και διασκευή σε κομμάτι των Ramones. Το 1990 δίνουν την κομματάρα 'Συναγερμός' για να μπει σε συλλογή και σπάει... ταμεία! Το 1993 κυκλοφορεί ο τρίτος δίσκος των Panx Romana με τίτλο 'Σπάσε την γραμμή'. Όπως σε κάθε μπάντα έτσι και τους Panx υπήρξαν και εσωτερικές αλλαγές. Την ίδια χρονιά ανοίγουν συναυλίες των Ramones και το 1994 διασκευάζουν και Σιδηρόπουλο.

Το 1996 βγάζουν την 'Διαγωγή Κοσμία' και το 1999 την δισκάρα 'Κράτος Κλειστόν'. Πιθανώς η τοπ δουλειά τους ever. Από το 1999 θα περάσουν αρκετά χρόνια απραξίας. Ο καθένας τα δικά του για να επανασυνδεθούν από το 2005 και μετά. Το Live που καθιέρωσε την επανασύνδεσή τους, ήταν η συμμετοχή τους στην Rock Συνάντηση στο Κιάτο στις 28 Ιουλίου του 2007. Το 2015 γυρίζεται το video clip τους για το τραγούδι 'Παραμάνα' και το 2016 παρουσιάζουν την δουλειά 'Pax Americana'. Και σε αυτήν την κυκλοφορία του γκρουπ Panx Romana υπάρχει η έκδοση του εξαιρετικού 'Κίτρινου Τύπου' με ένα πανέξυπνο εξώφυλλο και πολύ καλά γραφιστικά. Αυτό το επεξηγηματικό βιβλιαράκι για όλα.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ...

Για να δούμε όμως το τι γράφουν και οι ίδιοι για τους εαυτούς τους... 'Οι PANX ROMANA είναι το άσυλο των ημερών της αθωώτητας ανήσυχων αμούστακων νεαρών από τα ’70s. Από τότε κρατά το εφηβικό τους όνειρο να κάνουν μια μπάντα που θα είχε δυνατή φωνή και στάση ζωής βασισμένη στην πράξη. Έτσι η μπάντα υπήρχε πάντα με διάφορα ονόματα όπως «Χάος» ή «Παραμάνα Band» αλλά χωρίς μουσικά όργανα, αλλά και όταν απέκτησαν δεν γνώριζαν πώς να τα κρατήσουν. Όμως ο εμπρησμός του Rock’n’ Roll από τις αρχές του 1977 ήταν αρκετός για να δημιούργηθεί η πρώτη πανκ ροκ συμμορία της Αθήνας και αργότερα οι πρώτες μπάντες

Σε μια εποχή που καταρρέει, οι Panx Romana με τις καταιγιστικές μουσικές, τους αιχμηρούς και ουσιαστικούς στίχους και τη στάση τους, ενώνουν ολόκληρες γενιές μέσα από τραγούδια για ισότητα, ελευθερία, ανθρωπιά. Ιδέες και έννοιες που βάλλονται με πάθος. Είναι η δύναμη του συνειδητοποιημένου rock’n’roll που ζει τ’ όνειρο ακόμα και αν μοιάζει ουτοπία.

Αυτή η δύναμη είναι που ενώνει φωνές, στην συχνότητα των Panx με διαχρονικά παλαιά, αλλά και νέα τραγούδια μιας μπάντας, που η εποχή μας τη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ... Panx Romana και η φωτιά καλά ακόμα καίει...

– Frank Panx – Φωνή, Στίχοι, Έντυπα

– Woody Panx – Κιθάρα, Μουσική, Φωνητικά

– Julio Panx – Μπάσο, Μουσική, Φωνητικά

– Δημήτρης Δημητράκας – Τύμπανα'.

Δισκογραφία

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ (1987)

- Πληροφορίες και στοιχεία από το Elliniko-greek-rock.blogspot.gr και το επίσημο site των Panx Romana. Εδώ τα επίσημα στοιχεία των Panx ως προς το site και τα social media και εδώ στο κανάλι τους στο Youtube.

