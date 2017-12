«Santa Claus is coming to town»! (pics, vids & poll)

«Η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και φτερά στην σκέψη», έλεγε ο Πλάτων και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο τα Χριστούγεννα από... μουσικάρες από τα παλιά. Το G-Weekend συγκέντρωσε 17 αγαπημένα ξένα κομμάτια που τα έχουμε... λιώσει ακούγοντάς τα ξανά και ξανά τις γιορτινές αυτές ημέρες.

1) Last Christmas - Wham: Κομμάτι που πρωτοβήκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 από τον Ελληνοκύπριο Τζορτζ Μάικλ, που δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Μαζί με τον Άντριου Ριντγκέλεϊ συνέθεταν το βρετανικό ποπ ντουέτο των Wham. Έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις ever στο Νησί και έσπασε κάθε ρεκόρ σε charts και αριθμούς. Έχει πουλήσει στο σύνολο πάνω από 2 εκατ. κόπιες και είναι πολυβραβευμένο!

2) Christmas is all around - Billy Mack: Κομμάτι που το βρίσκει κανείς στο soundtrack του 2003 Love Actually. Είναι ο τίτλος μίας χριστουγεννιάτικης ταινίας αγάπης με πρωταγωνιστές τους Χιου Γκραντ, Λίαμ Νίσον και πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Το τραγούδι παίζεται και στη ταινία με αιθέριες υπάρξεις να πλαισιώνουν τον performer Mack.

3) All I want for Christmas is you - Mariah Carey: Χυμώδης, σέξι, εκρηκτική και... χριστουγεννιάτικη Mariah Carey μας τραγουδάει πως το μόνο που θέλει για τα Χριστούγεννα είναι ο αγαπημένος της. Ήταν Νοέμβριος του 1994 όταν βγήκε το κομμάτι που έπιασε κορυφή ακόμα και charts χωρών σαν την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Σλοβενία και την Ισπανία και έγινε Νο2 σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Με πάνω από 16 εκατ. κόπιες πωλήσεων είναι η πιο μεγάλη διεθνής επιτυχία της Αμερικανίδας και το Νο11 best selling single όλων των εποχών.

4) White Christmas - Bing Crosby: Τραγούδι του 1942 από τον Bing Crosby με 50 εκατ. πωλήσεις και Νο1 στην ιστορία!!! Η δε αυθεντική version του Crosby (σ.σ. γιατί όπως και με τόσα άλλα κομμάτια έχουν γίνει πολλές διασκευές) εκτιμάται πως έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατ. αντίτυπα...

5) Rocking around the Christmas tree - Brenda Lee: Ακόμα ένα παλιό και αγαπημένο κομμάτι γραμμένο από τον Johnny Marks και πρωτοερμηνευμένο από την Brenda Lee. Βγήκε το 1958 και πρωτοπήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1962. Περιττό να πούμε για τις πωλήσεις. Στα 50ά του γενέθλια το 2008 είχε πουλήσει πάνω από 25 εκατ. κόπιες.

6) Jingle bell rock - Bobby Helms: Μένουμε στην ίδια δεκαετία με το προηγούμενο κομμάτι. Τραγούδι του 1957 από τον Helms που το πρωτοτραγούδησε και το απογείωσε. Το τραγούδι ακούγεται και στην πρώτη ταινία του Φονικού όπλου το 1987.

7) Santa Claus is coming to town σε ερμηνεία από τον Frank Sinatra: Και μόνο που το κομμάτι αυτό το έχει ερμηνεύσει ο τεράστιος και κορυφαίος Sinatra δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το κομμάτι πρωτοακούστηκε το 1934 στο ραδιοφωνικό σόου του Έντι Κάντορ. Έγινε μεγάλο hit με πάνω από 500.000 παραγγελίες το ίδιο διάστημα και με 30.000 πωλήσεις μέσα σε 24 ώρες από την ώρα που ακούστηκε!

8) Feliz Navidad - Jose Feliciano: Έχουμε και το... λάτιν στοιχείο. Τι έτσι θα σας αφήναμε; Ο Feliciano, τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Πουέρτο Ρίκο έβγαλε το κομμάτι αυτό το 1970. Από πωλήσεις σούπερ; Ακόμα και από downloadings είναι από τα κομμάτια που έχουν κατεβάσει περισσότερο σε ΗΠΑ και Καναδά.

9) The Ramones — Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight): Εξαιρετικό videoclip και σούπερ... ανεβαστικό κομμάτι. Είναι από το άλμπουμ των Ramones το 1989 με τίτλο Brain Drain.

10) Celine Dion - So This Is Christmas: Φωνάρα, επιβλητική παρουσία και από τις κορυφαίες στο είδος της. Το 1998 βγάζει το άλμπουμ These Are Special Times όπου μπορείτε να το βρείτε. Η 49χρονη σήμερα Καναδή τραγουδίστρια με τις απίστευτες φωνητικές ικανότητες και τις τόσες επιτυχίες στα αγλλικά και τα γαλλικά.

11) Queen - Thank God It's Christmas: Εάν δεν υπήρχαν οι Queen θα έπρεπε να προκύψει ένας τρόπος να εμφανιστούν. Από τις πιο επιδραστικές και κορυφαίες ροκ μπάντες evere. Το τραγούδι είναι από το The Works, δουλειά του 1984 (σ.σ. στην αρχική έκδοση δεν υπήρχε αλλά προστέθηκε μετά).

12) Lonely This Christmas σε ερμηνεία από τον Elvis Presley: Κάπως μελαγχολικό και στενάχωρο αλλά ακούς να το ερμηνεύει ο Presley. Έτσι απλά. Το τραγούδι βέβαια είναι από τους Mud, μία αγγλική glam rock μπάντα που το έβγαλε το 1974 και έγινε μεγάλη επιτυχία στο Νησί.

13) Santa Baby - Eartha Kitt: Τραγούδι του 1953 που έγινε ανάρπαστο και το διασκεύασε ακόμα και η Μαντόνα (σ.σ. ναι έχουμε βάλει και αυτήν την διασκευή πιο κάτω). Η χαρακτηριστική φωνή της Eartha Kitt δίνει άλλον... αέρα στο κομμάτι.

14) Put a Little Love in Your Heart σε ερμηνεία των Al Green και Annie Lennox: Το κομμάτι έχει πρωτοβγεί το 1969 με τραγουδίστρια την Jackie DeShannon. Η παρακάτω πολύ καλή διασκευή είναι του 1988.

15) Paul McCartney — Wonderful Christmastime: 1979. Ο Paul McCartney επιλέγει να βγάλει κομμάτι για την αγάπη και τα Χριστούγεννα. Ο παγκόσμιας εμβέλειας Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης αλλά και ένας από τους ανθρώπους πίσω από τους Beatles αλλά και καλλιτέχνης που έχει συνεργαστεί ακόμα και με Michael Jackson και Stevie Wonder είδε το κομμάτι αυτό να έχει μεγάλη απήχηση και επιτυχία.

16) Chris Rea- Driving Home For Christmas: Κομμάτι του 1988 από τον Rea. Ο 66χρονος σήμερα Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας έχει από μία τις τοπ χριστουγεννιάτικες δισκογραφικές δουλειές. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε να είναι στο top 10 ever των τραγουδιών για τα Χριστούγεννα.

17) Let it Snow από τον Dean Martin: Επίσης πολύ παλιό και... παραδοσιακό κομμάτι. Μας πάει πίσω στο 1945 με τον Sammy Cahn να το πρωτοτραγουδά. Γράφτηκε στο Χόλιγουντ και σε μία περίοδο που η Καλιφόρνια είχε χτυπηθεί από... κύμα καύσωνα! O Martin που απεβίωσε το 1995 στα 78 του υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός, κωμικός και παραγωγός.

- Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες προφανώς και υπάρχουν πολλά ακόμα τραγούδια από πολλούς ακόμα καλλιτέχνες αλλά έτσι θα ξεφεύγαμε πολύ. Προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε σε μία λογική αριθμητικά λίστα. Πιο κάτω μπορείτε να ψηφίσετε στο poll.