Πρωτοετής σε άλλη πόλη; Οδηγός Επιβίωσης!

Δεν είστε οι πρώτοι, δεν είστε οι τελευταίοι. Επειδή ακόμα έχετε γράσο στα μάτια, αράξτε αναπαυτικά και διαβάστε, μπας και ξεστραβωθείτε λίγο, χρησιμοποιήστε λίγο την εμπειρία των παλαιοτέρων, γιατί αλλιώς θα πληρώσετε πολλά και θα μάθετε the hard and the expensive way.

Σπίτι

Το φοιτητικό το σπίτι, το πρώτο σου τσαρδί πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, που δεν είναι πάντα αυτονόητες. Το να έχει θέρμανση για παράδειγμα ένα φοιτητικό διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι a priori εγγυημένο, οπότε το νου σου. Αν πας να μείνεις εκεί που συνήθως μένουν φοιτητές, θα το πληρώσεις, σε περιμένουν οι μεσίτες ακονίζοντας τα δόντια τους. Αν πας πολύ μακριά, κινδυνεύεις να απομονωθείς. Ψάξε τις πιθανότητες για εστία ή smart buildings που απευθύνονται σε σπουδαστές και περιλαμβάνουν στο ενοίκιο και έξοδα διαχειριστικά συν internet. Το νου σου εκτός από το ενοίκιο και στα κοινόχρηστα και τσέκαρε, μην έχεις κανένα ufo για γείτονα. Μην αφήσεις να καταντήσει το πρώτο σου σπίτι αποθήκη του εξοχικού, το στυλ δε θα είναι mix & match θα είναι απλά καρακίτς. Εννοείται θα επισκεφτείς σκανδιναβικές, γαλλικές, γερμανικές, κινέζικες πολυεθνικές, τσέκαρε όμως και τοπικούς εμπόρους, ειδικά σε παζαροαγορές. Αν έχεις κάναν συμφοιτητή μαστόρι με black & decker, από κοντά σαν βδέλλα, χρειάζονται κάτι τέτοιοι. Προτείνω ανοιχτά χρώματα, δούλεψε πολύ με παλέτα και ιδιοκατασκευές αν είσαι μερακλής και πάρε και καμιά ιδέα από το web. Στο 2017 ζεις!

Μεταφορικό Μέσο

Ποδήλατο σε πρώτη προτεραιότητα. Είναι τζάμπα, είναι κορυφαία γυμναστική (θα φας που θα φας junk food, να χάνεις και τίποτα), προσοχή μη στο κλέψουν και μη δώσεις πολλά λεφτά, για σπουδές πας, όχι για το Tour de France. Αν ψαχτείς για μηχανάκι, μείνε μακριά από δίχρονο, θα μυρίσει το μαλλί, θα πληρώνεις και τα διπλά σε λάδια. Οι κάρτες απεριορίστων συμφέρουν για τα ΜΜΜ στις μεγάλες πόλεις, είναι περιττές στις μικρές. Τσέκαρε και το πόσο κοντά είναι τα ΚΤΕΛ, είναι διττή η χρησιμότητά τους. Αν έχεις συμφοιτητή clean cut που δεν πίνει και διαθέτει ρόδα, από κοντά σαν βδέλλα, θα φανεί χρήσιμος σίγουρα.

Φαγητό

Θα πέσει πολύ μακαρόνι και πολύ κοτόπουλο. Εντάξει θα γίνεις και ο εξπέρ του πιτόγυρου και της πίτσας, αλλά αν το παρακάνεις, μετά τις 15 κάθε μήνα θα τρως στραγάλια. Ανακάλυψε επειγόντως την Φοιτητική τη Λέσχη και θα με θυμηθείς! Είναι πανεύκολο επίσης να μάθεις 3 βασικές συνταγές. Να βράζεις μακαρόνια με οτιδήποτε από πάνω, να ψήνεις κοτόπουλο σε ένα σχαροτήγανο και να τηγανίζεις αυγά. Αν μάθεις τα παραπάνω, ανήκεις στο 8% του πληθυσμού που δεν υποσιτίζεται, οπότε καλά είσαι. Το μικρό φουρνάκι με τα 3 μάτια είναι η προίκα σου. Σε περίπτωση που βρεθεί στην ομήγυρη προκομμένη συμφοιτήτρια, που ξέρει να μαγειρεύει, από κοντά σαν βδέλλα, προσοχή μόνο στις δεσμεύσεις, αυτές θέλουν γάμο. Μαγικό σημείο τα ΚΤΕΛ που λέγαμε, πες στο σόι να στέλνει αβέρτα. Να θυμάσαι, το τάπερ της μαμάς είναι εφεύρεση μεγαλύτερη κι από τον τροχό!

Καφές

Μιλάμε για το θεμέλιο του ελληνικού πολιτισμού. Ο ακρογωνιαίος λίθος του φοιτητικού σου μέλλοντος. Τα στέκια τα σωστά τα φοιτητικά για τον καφέ σου τα ανακαλύπτεις από τα εξής χαρακτηριστικά. Τιμή: Οτιδήποτε πάνω από τα 2 ευρώ είναι κλοπή, προτεινόμενη τιμή το 1 με 1,50 ευρώ. Πάρε και shaker δεν είναι ντροπή! Μια καφετιέρα σπίτι σώζει τσέπες. Internet : Εννοείται ότι δεν πατάς σε καφέ χωρίς ή με κλειδωμένο wifi. Το σωστό το φοιτητικό καφέ πρέπει να έχει ταχύτητες internet αντίστοιχες του Langley. Χρόνος Παραμονής: Ο καφές ο φοιτητικός διαρκεί minimum 3 ώρες και λίγο είναι. Αν ο καφετζής – σερβιτόρος – μετρ σε κοιτάζει με μισό μάτι, ρίχνεις Χ και πας αλλού. Εννοείται για κάτι ποδόσφαιρα, κάτι μπάσκετ ο φτηνότερος τόπος είναι το προποτζίδικο και μετά το καφέ. Στο καφέ το φοιτητικό, πας πρωί Σαββάτου, παίζεις τάβλι, μετά monopoly, μετά taboo, μετά πάλι τάβλι, πληρώνεις max 4 ευρώ σύνολο και σου μιλάνε και με χαμόγελο. Οτιδήποτε άλλο δεν απευθύνεται σε σένα. Αν πιάσει δουλειά σε καφέ συμφοιτητής σου, από κοντά σαν βδέλλα, είναι υπερχρήσιμος εις το διηνεκές.

Εκπτωτικές κάρτες – κουπόνια- εκδηλώσεις

Υπάρχει μια σοφή γιαννιώτικη παροιμία που λέει «όπου μπέχο, τρέχω». Θα πει όπου είναι τζάμπα, σπεύδω να παρευρεθώ! Βάλε τα καλά σου (λέμε τώρα) και πήγαινε σε ό,τι εγκαίνιο βρεθεί στο δρόμο σου, έχει μπουφέ. Πήγαινε το ίδιο βράδυ σε πάρτυ της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, της ΠΑΣΠ και της ΚΝΕ, πιες σχεδόν τζάμπα, αλλά στο τέλος ρίξε μια μούντζα στα τσικό κομματόσκυλα. Αντάμειψε τις επιχειρήσεις που έχουν ειδικές τιμές για φοιτητές, διεκδίκησε έκπτωση από βιβλιοπωλεία, δισκάδικα, cinema, θέατρα, λεωφορεία και φαστ φουντάδικα. Είσαι η κινητήριος οικονομική δύναμη για μια ολόκληρη πόλη, να έχεις απαιτήσεις. Επίσης το να πηγαίνεις ως εθελοντής σε εκδηλώσεις, σημαίνει γνωρίζεις κόσμο, κάνεις εξυπηρετήσεις, σου χρωστάνε εξυπηρετήσεις κι έτσι γυρνάει ο τροχός. Τζαμπατζής φοιτητής δεν υπάρχει. Μόνο φοιτητής προνοητικός.