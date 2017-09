Ο έρωτας με την εθνική στα χρόνια της χολέρας

Μια από τις μόνιμες στήλες του βρετανικού περιοδικού δρόμου «The Big Issue» έχει τίτλο «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου»» (σ.σ. «Letter to my younger self»). Η ιδέα είναι απλή. Ζητούν από έναν επώνυμο να γράψει ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, δίνοντας συμβουλές στο παιδί που ήταν κάποτε ο ίδιος. Πιθανώς, λοιπόν, ο μεγάλος Πάου Γκασόλ να μην υπήρξε ποτέ νευρωτικός τύπος. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Προφανώς δεν γνώριζε τι επρόκειτο να ακολουθήσει όταν κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του κόσμου το 1999 στο Μουντομπάσκετ Νέων στη Λισαβόνα απέναντι στις ΗΠΑ, έχοντας στο πλευρό του τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Προφανώς δεν γνώριζε τι επρόκειτο να ακολουθήσει όταν σκόραρε για πρώτη φορά με την εθνική ανδρών της Ισπανίας στις 31 Αυγούστου 2001 στην Άγκυρα με αντίπαλο τη Σλοβενία, στο Eurobasket της Τουρκίας.

Ο ηγέτης της «φούρια» έχει ταξιδέψει σε άπειρα μέρη με την εθνική ομάδα της πατρίδας του τα τελευταία 16 χρόνια. Σε αυτό το σλάλομ της μπασκετικής ζωής κι έχοντας συμπληρώσει τα 37 τον Ιούλιο, ο Γκασόλ συμμετέχει και συνεχίζει να διαπρέπει, έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο στην εθνική Ισπανίας. Ο Καταλανός είναι ένας βετεράνος που όμως δεν ζει με τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Φυσικά μεγάλωσε κι έχει αλλάξει όμως δεν έχει να αποδείξει κάτι πέρα από το υπαρκτό. Αν, λοιπόν, άνοιγες τη τηλεόραση για να παρακολουθήσεις κάποιο παιχνίδι της Ισπανίας στο Eurobasket 2017 κι έπεφτες σε αυτό με την Ουγγαρία, θα γινόσουν μάρτυρας μιας σπουδαίας στιγμής, σχεδόν ιστορικής. Ο Γκασόλ σκόραρε για τρεις, έκανε το 18-33 στο 15:09 και ο πάγκος της Ισπανίας σηκώθηκε στο πόδι για τον μαγικό αριθμό… 1.105 με τον οποίο πέρασε στην αιωνιότητα!

With this basket @PauGasol became the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer!

#LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/fq0yy3KkY8

— FIBA (@FIBA) 7 Σεπτεμβρίου 2017