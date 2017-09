«Εύσημο να λένε πως η μουσική μας... θεραπεύει»! (vids & pic)

Οι ψυχεδελικοί rockers από το Τέξας The Black Angels ξανά στην Ελλάδα μετά την εμφάνισή τους πριν τους Black Keys στο Rockwave Festival του 2015, στο περιθώριο της περιοδείας τους The Death March Tour. Το ραντεβού τους με τους μουσικόφιλους της Θεσσαλονίκης δίνεται την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στο Principal Club Theatre και της Αθήνας την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στο Piraeus 117 Academy. To καινούριο τους άλμπουμ "Death Song" έχει κυκλοφορήσει από τις 21 Απριλίου και ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις και ο Άλεξ Μάας ως ένας φιλόξενος... οικοδεσπότης "ξεναγεί" το G-Weekend στον μαγικό κόσμο τους!

- Θα ήθελα για αρχή να μας... διαφωτίσεις λίγο Άλεξ για την... σύνδεσή σας με τους Velvet Underground και με το τραγούδι "The Black Angel's Death Song" αλλά και το logo σας και το πόσο σας έχουν επηρεάσει.