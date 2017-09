«Με ενοχλεί που είμαστε λαός με μηδενική αντίδραση» (vids)

Ο frontman των Warlord και εδώ και χρόνια τραγουδιστής των Arrayan Path, Νικόλας Λεπτός, είναι μία ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου και όχι μόνο για τα φωνητικά του προσόντα. Ο Κύπριος τραγουδιστής είναι μέλος της εν λόγω ελληνοαμερικάνικης metal μπάντας, που έχει πάρα πολλούς φανς στην Ελλάδα. Ας δούμε το τι έχει να πει για όλα τα θέματα: από κοινωνία και πολιτική μέχρι και μουσική και μπάλα.

- Μουσική λοιπόν και τραγούδι. Πως μπαίνουν στην ζωή σου και γιατί κατέληξες στο metal και τώρα στους Warlord; Που βασίστηκαν αυτές οι επιλογές σου;

Η αλήθεια είναι πως ζούσα σε ένα σπίτι όπου ακουγόταν πολλή μουσική. Καμία σχέση με ροκ όμως. Ξεκίνησα μαθήματα κιθάρας στα 10 μου αλλά βαρέθηκα σχετικά γρήγορα. Από τα 15 μου και μετά, και αφού κατάλαβα πως είμαι πολύ τεμπέλης για να αρχίσω κάποιο όργανο, δοκίμασα να τραγουδήσω. Από μικρός μου άρεσε το ροκ και το metal. Ξεκίνησα με Bon Jovi και Whitesnake και φυσικά μετά ανακάλυψα τους Iron Maiden που μου άλλαξαν την ζωή.

Μετά ακολούθησα πάνω κάτω αυτό που έκαναν όλοι οι μουσικοί. Σχολικές μπάντες και τα πρώτα βήματα σε συναυλίες κ.τ.λ.. Γύρω στα 19 μου άρχισα να το βλέπω λίγο πιο σοβαρά και άρχισα να γράφω δικά μου τραγούδια and the rest is history που λένε. Κάπου εκεί έφτιαξα και τους Arrayan Path.

Στους Warlord είμαι τα τελευταία 4 χρόνια και πραγματικά είμαι περήφανος που παίζω με τέτοιους μουσικούς.

- Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεις την δουλειά σου, τις προσωπικές σου υποχρεώσεις και τα ταξίδια και το γκρουπ;

Δεν ειναι δύσκολο γιατί δεν παίζουμε πολλές συναυλίες και συνήθως ενημερώνομαι από πολύ πιο πριν.

- Η metal σκηνή στην Κύπρο σε τι... φάση είναι; Πόσο μέταλ ακούνε σήμερα οι Κύπριοι και προς τα που κινούνται; Εσύ έχοντας πίσω σου και την παρουσία σε Arrayan Path θα έχεις και μία πολύ πιο καλή εικόνα από εμάς.

Είμαστε μια μικρή σκηνή με πολύ πάθος γι' αυτό που κάνει. Κάποτε εκπλήσσομαι από το πόσους πολλούς Κύπριους μεταλάδες έχει το μικρό μας νησί. Δυστυχώς όμως δεν πάνε όλοι στα διάφορα metal events του νησιού αφού πάντα βλέπεις τα ίδια πρόσωπα. Δεν βλέπουμε και πολλές συναυλίες γιατί δεν είμαστε πολλοί και οι διοργανωτές φοβούνται να ρισκάρουν να φέρουν μεγάλες μπάντες.

- Είστε μία μπάντα με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Μέχρι και CD με Live από την Αθήνα έχετε βγάλει. Πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για εσάς με αφορμή και με το πρόσφατό σας Live στα Χανιά αλλά συνολικά την μεγάλη απήχηση που έχετε εδώ και το πολύ δυνατό κοινό;

Είναι όμως γεγονός πως οι Warlord έχουν τους περισσότερους τους οπαδούς στην Ελλάδα. Πάντα στήριζε την μπάντα και τώρα αλλά και παλιά που δεν ήμουν εγώ. Και σας το μεταφέρω από πρώτο χέρι ότι η μπάντα έχει σε μεγάλη εκτίμηση την χώρα μας.

- Για σένα ποιό είναι το τραγούδι που σε έχει σημαδέψει είτε από τους Warlord είτε από αλλού αλλά και το κορυφαίο Live σου;

Το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν και πάντα θα είναι το Winter Tears. Το καλύτερο μας live ήταν σίγουρα στο Κύτταρο το 2013. Μαγεία!

- Ασπάζεσαι την άποψη πως η μουσική σας βγάζει και ελληνικό αλλά και βυζαντινό στοιχείο;

Σίγουρα την ασπάζομαι. Ο Bill Tsamis το έχει πει πολλές φορές ότι γράφει επηρεασμένος από ελληνική μουσική και παίρνει έμπνευση από την παράδοση μας. Για μένα ο Tsamis είναι από τους καλύτερους συνθέτες που υπάρχουν στο μεταλ!

- Υπήρξε ποτέ κάποια δύσκολη ή άβολη στιγμή σε Live είτε με την μπάντα που είσα τώρα ή παλαιότερα;

Ναι δυστυχώς υπήρξε χαχα. Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω με τους στίχους και έχω ξεχάσει στίχους πολλές φορές. Νιώθω άσχημα όταν μου συμβαίνει αλλά το δουλεύω!

- Μουσικά που κινείσαι; Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες και ποιά τα τοπ σου γκρουπ;

Ακούω κυρίως ροκ και metal αλλά δεν απορρίπτω τίποτα. Συνήθως προτιμώ μπάντες με πιο μελωδικά φωνητικά αλλά δεν είναι κανόνας. Εκτός από τους Maiden φυσικά, μου αρέσουν οι Kamelot και οι Rhapsody.

- Με ποιόν τραγουδιστή ή μπάντα από τα πρότυπά σου θα ήθελες να συνεργαστείς εάν είχες την δυνατότητα;

Εννοείται με τον Bruce Dickinson των Iron Maiden!

- Από τα άλμπουμ που έχεις μετάσχει από το ξεκίνημα της πορείας σου ποιό είναι το πιο ξεχωριστό και αγαπημένο για σένα;

Arrayan Path-Terra Incognita

Arrayan path-Stigmata

Astronomikon-Dark Gorgon Rising

- Ως προς την επόμενή σας δισκογραφική δουλειά τι να περιμένουμε και πότε; Είδα και το μίνι κουίζ που ανέβασες για το κομμάτι που θα έχετε για πρώτο σινγκλ. Θα βαδίζει σε παρόμοια μουσικά βήματα των Warlord ή θα είναι κάτι αλλιώτικο;

Είναι αρκετά διαφορετικό αν και υπάρχουν στοιχεία Warlord στην μουσική μας. Η μπάντα έχει ανακοινώσει 2 άλμπουμ αλλά το επόμενο μας βήμα θα είναι Arrayan Path. Λυρικό, επικό και δυναμικό!

- Με αθλήματα και μπάλα ασχολείσαι; Υποστηρίζεις κάποια ομάδα σε Ελλάδα ή Κύπρο και εάν ναι γιατί; Άλλα χόμπι έχεις;

Ναι λατρεύω το ποδόσφαιρο! Στην Κύπρο είμαι ΑΠΟΕΛ και στην Ελλάδα ΑΕΚ. Η μουσική είναι η μόνη μου ασχολία.

- Έχεις απ' ότι καταλαβαίνω μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζώα και τα σκυλιά και σε εξοργίζει η αγριότητα των ανθρώπων πάνω τους. Έχεις γράψει πως 'ο άνθρωπος μπορεί να είναι ότι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο'. Θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό;

Δυστυχώς όλα αυτά συνέβαιναν και παλιά όπως συμβαίνουν τώρα. Άπλα δεν υπήρχε το Facebook για να τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν μπορώ να δεχτώ ένας άνθρωπος να κάνει κακό σε ένα ζώο που δεν του έχει φταίξει σε τίποτα. Ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς. Μόνο τα πρόστιμα και η φυλακή μπορούν vα τους συνεφέρουν αλλά και πάλι θα βρεθούν άλλοι τόσοι.

- Με πολιτική και κοινωνία ασχολείσαι; Πως θα μπορούσες να τοποθετηθείς για τα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο σε Ελλάδα και Κύπρο;

Δεν μου αρέσουν τα πολιτικά. Μαθαίνω μόνο αυτά που πρέπει να μάθω. Δυστυχώς τα τελευτάια χρόνια μια σειρά από λανθασμένες επιλογές μας έφεραν εδώ που είμαστε τώρα. Αυτό που με ενοχλεί πολύ είναι που είμαστε ένας λαός με μηδενική αντίδραση. Ότι μας... ταΐζουν το τρώμε. Είναι λυπηρό.