Διασκευές που δεν θέλουμε να ξανακούσουμε! (vids, poll)

Καταρχήν ξεκαθαρίζουμε πως τα τραγούδια - διασκευές είναι άπειρα. Προφανώς και δεν μπορούν να μπουν όλα αλλά μία μικρή λίστα. Για αρχή ο Λευτέρης Πανταζής ή Λε Πα. Επιχείρησε να διασκευάσει το τραγούδι του Dan Wilson - Breathless. Το αποτέλεσμα δεν το λες και πετυχημένο. Ακούστε πιο κάτω και τα δύο κομμάτια.

Το Eye of the Tiger των Survivor έχει γράψει ιστορία. Το κομμάτι γράφτηκε το 1982, όταν το ζήτησε ο ίδιος ο Sylvester Stallone, γιατί δεν μπορούσε να πάρει τα δικαιώματα του Another one bites the dust των Queen για το Rocky ΙΙΙ.

Και σε αυτό το κομμάτι ήρθε... ελληνοποίηση. Λίγα χρόνια μετά, ο George Gakis και οι The Troublemakers, μία hard rock μπάντα με τη δική της εταιρεία παραγωγής, G.G.Records, κάνουν πραγματικότητα τη διασκευή. Δίπλα στον εν λόγω τραγουδιστή τότε η Τζούλι Μασίνο, τότε σύντροφός του και μετέπειτα καθηγήτρια φωνητικής σε talent shows στην ελληνική TV...

Η Έφη Θώδη παρότι στα αγγλικά δεν το είχε ποτέ θεώρησε σκόπιμο να κάνει διασκευές σε παλιά, γνωστά και άκρως πετυχημένα κομμάτια. Όπως το Can't Take My Eyes off You που αρχικά είχε βγει από το σχήμα των Frankie Valli and The 4 Seasons. Υπάρχουν στιγμές μες στην εκτέλεση του τραγουδιού που δεν καταλαβαίνεις το παραμικρό...

​

Ένα άλλο... χτύπημα από Θώδη ήταν με το Give a bit of mmm to me!, κομμάτι του 1978 από Amanda Lear - Enigma. Και εδώ η προσπάθεια παίρνει εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία παρά το κέφι, την διάθεση και το μπρίο...

​

Προφανώς και τέτοια παραδείγματα είναι πολλά στην ελληνική σκηνή. Ο Σώτης Βολάνης πιο κάτω προσπαθεί να διασκευάσει Sting... Για να θυμηθούμε πιο κάτω το σχετικό αποτέλεσμα.

Κλείνουμε αυτό το μίνι... αφιέρωμα με Τάκη Αντωνιάδη. Το κομμάτι από τους Roxette She's Got The Look πέρασε στο ελληνικό κοινό με τον τίτλο «Είναι σκληρή». Πιο κάτω μπορείτε να ψηφίσετε την επιλογή σας στο poll του G-Weekend.