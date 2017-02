Αυτοί θα πάρουν τα Oscars!

Από το μεγάλο φαβορί της βραδιάς, μέχρι τα αουτσάιντερ, που πάντα παίζουν το ρόλο τους, το G-Weekend Journal επιχειρεί το… ακατόρθωτο: να μαντέψει όλους τους νικητές στα φετινά Oscars!

Εννοείται πως θα είμαστε ικανοποιημένοι με ένα αποτέλεσμα, λίγο καλύτερο από τις προβλέψεις που κάνουν στην τίμια μπασκετοκουβέντα του gazzetta.gr. Με λίγα λόγια, και μία κατηγορία να πιάσουμε, θα είμαστε κομπλέ! :)

Best Picture



Υποψηφιότητες: La La Land, Moonlight, Manchester By The Sea, Lion, Arrival, Hidden Figures, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Fences.

Ποια θα κερδίσει: Πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα το σηκώσει το La La Land! Ο Damien Chazelle, μετά το εκπληκτικό Whiplash, έγραψε και σκηνοθέτησε ένα μιούζικαλ - ύμνο στο κλασικό Hollywood, με τους Emma Stone και Ryan Gosling να κλέβουν την παράσταση. Είναι υποψήφιο σε 14 κατηγορίες, κάτι που από μόνο του δεν λέει κάτι, όμως έχει κερδίσει τις καρδιές των πάντων στις ΗΠΑ και θεωρείται απίθανο να γίνει η μεγάλη έκπληξη.

Αουτσάιντερ: Manchester By The Sea

Best Director



Υποψηφιότητες: Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea), Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Ποιος θα κερδίσει: Το ίδιο με την κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Ο Chazelle αναμένεται να κερδίσει στο νήμα τον Jenkins, πατώντας πάνω στο αίσθημα νοσταλγίας που δημιούργησε σε όλους στην Αμερική με το La La Land.

Αουτσάιντερ: Barry Jenkins

Best Actor



Υποψηφιότητες: Casey Affleck (Manchester By The Sea), Denzel Washington (Fences), Ryan Gosling (La La Land), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantasrtic)

Ποιος θα κερδίσει: Η πρώτη κατηγορία που συναντάμε και αναμένεται να γίνει μάχη. Casey Affleck και Denzel Washington κονταροχτυπιούνται και είναι πολύ δύσκολο να γίνει πρόβλεψη ανάμεσα στους δύο. Οι ερμηνείες τους είναι πολύ δυνατές και είναι πολύ πιθανό να μπει στη μέση το… άτακτο παρελθόν του Affleck, που ουκ ολίγες φορές έχει μπλέξει σε σκάνδαλα στο Hollywood. Αν έπρεπε να δώσουμε ένα πλεονέκτημα 51-49, θα το δίναμε στον Washington.

Αουτσάιντερ: Ryan Gosling

Best Actress



Υποψηφιότητες: Emma Stone (La La Land), Isabelle Huppert (Elle), Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Ruth Negga (Loving)

Ποια θα κερδίσει: Εδώ δίνεται τεράστιο φαβορί η Stone, όμως δεν θα μας προκαλέσει καμία έκπληξη αν η Isabelle Huppert «κλέψει» το Oscar, από την συμπαθέστατη Αμερικανίδα. Η Huppert είναι εξαιρετική στο Elle του Paul Verhoeven και όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μεγάλο φαβορί La La Land, πολλές φορές έχει δείξει στο παρελθόν, ότι στρέφει όσους ψηφίζουν σε… πιο εναλλακτικά μονοπάτια στις κατηγορίες της υποκριτικής. Φαβορί, πάντως, είναι η Emma Stone.

Αουτσάιντερ: Isabelle Huppert

Best Supporting Actor



Υποψηφιότητες: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Dev Patel (Lion), Lucas Hedges (Manchester By The Sea), Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Ποιος θα κερδίσει: Εδώ έχουμε τεράστιο φαβορί κι αυτός είναι ο Mahershala Ali για το Moonlight, μια ταινία, που είναι ικανή να κάνει πολλές εκπλήξεις σε αρκετές κατηγορίες. Εδώ, πάντως, ο Ali παίζει ουσιαστικά μόνος του, για την ερμηνεία του Juan στο δράμα του Barry Jenkins για έναν νεαρό αφρο-Αμερικανό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την εφηβεία του στο Miami.

Αουτσάιντερ: Jeff Bridges

Best Supporting Actress



Υποψηφιότητες: Viola Davis (Fences), Michelle Williams (Manchester By The Sea), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures)

Ποια θα κερδίσει: Η Viola Davis, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Η Michelle Williams, μπορεί να είναι το αγαπημένο κορίτσι του Hollywood, όμως η Davis καθηλώνει δίπλα στον Denzel Washington στο Fences και ίσως της χρωστάνε κι ένα Oscar από τις ερμηνείες της στο The Help και το Doubt.

Αουτσάιντερ: Michelle Williams

Best Adapted Screenplay



Υποψηφιότητες: Moonlight, Lion, Arrival, Hidden Figures, Fences

Ποιο θα κερδίσει: Το Moonlight. O Barry Jenkins πήρε το θεατρικό του Tarell Alvin McCraney και μαζί έγραψαν το εξαιρετικό σενάριο για το Moonlight, που κέρδισε τους κριτικούς.

Αουτσάιντερ: Lion

Best Original Screenplay



Υποψηφιότητες: La La Land, Manchester By The Sea, Hell or High Water, The Lobster, 20th Century Women

Ποιο θα κερδίσει: Εδώ είναι η κατηγορία των Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου, δυστυχώς όμως, πάρα πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να σπάσουν το δίπολο των La La Land και Manchester By The Sea. Ο Damien Chazelle είναι κι εδώ το πρώτο φαβορί, όμως επειδή πολύ συχνά στο Hollywood αποφασίζουν να μην δώσουν στην ίδια ταινία τα Oscars για καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο σενάριο, θα προτείνουμε τον Kenneth Lonergan για το Manchester By The Sea.

Αουτσάιντερ: Damien Chazelle

Best Film Editing

Υποψηφιότητες: La La Land, Moonlight, Arrival, Hacksaw Ridge, Hell oh High Water

Ποιο θα κερδίσει: La La Land

Αουτσάιντερ: Moonlight

Best Cinematography

Υποψηφιότητες: La La Land, Moonlight, Lion, Arrival, Silence

Ποιο θα κερδίσει: La La Land

Αουτσάιντερ: Moonlight

Best Production Design

Υποψηφιότητες: La La Land, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Arrival, Hail, Ceasar!, Passengers

Ποιο θα κερδίσει: La La Land

Αουτσάιντερ: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Best Costume Design

Υποψηφιότητες: Jackie, La La Land, Florence Foster Jenkins, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Allied

Ποιο θα κερδίσε: Jackie

Αουτσάιντερ: La La Land

Best Makeup & Hairstyling

Υποψηφιότητες: Star Trek Beyond, A Man Called Ove, Suicide Squad

Ποιο θα κερδίσει: Star Trek Beyond

Αουτσάιντερ: A Man Called Ove

Βest Original Score

Υποψηφιότητες: La La Land, Lion, Moonlight, Jackie, Passengers

Ποιο θα κερδίσει: La La Land

Αουτσάιντερ: Lion

Best Original Song

Υποφηφιότητες: City of Stars (La La Land), Audition (La La Land), How Far I’ll Go (Moana), Can’t Stop the Feeling (Trolls), The Empty Chairs (Jim: The James Foley Story)

Ποιο θα κερδίσει: City of Stars (La La Land)

Αουτσάιντερ: How Far I’ll Go (Moana)

Best Sound Editing

Υποψηφιότητες: Hacksaw Ridge, Arrival, La La Land, Deepwater Horizon, Sully

Ποιο θα κερδίσει: Hacksaw Ridge

Αουτσάιντερ: Arrival

Best Sound Mixing

Υποψηφιότητες: La La Land, Hacksaw Ridge, Arrival, Rogue One: A Star Wars Story, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Ποιο θα κερδίσει: Hacksaw Ridge

Αουτσάιντερ: La La Land

Best Visual Effects

Υποψηφιότητες: The Jungle Book, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story, Deepwater Horizon, Kubo and the Two Strings

Ποιο θα κερδίσει: The Jungle Book

Αουτσάιντερ: Doctor Strange

Best Animated Feature

Υποψηφιότητες: Zootopia, Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle

Ποιο θα κερδίσει: Zootopia

Αουτσάιντερ: Kubo and the Two Strings

Best Documentary Feature

Υποψηφιότητες: OJ: Made in America, 13th, I am Not your Negro, Life Animated, Fire At Sea

Ποιο θα κερδίσει: OJ: Made in America

Αουτσάιντερ: I am Not your Negro

Best Foreign Language Film

Υποψηφιότητες: Toni Erdmann (Γερμανία), The Salesman (Ιράν), Land of Mine (Δανία), A Man Called Ove (Σουηδία), Tanna (Αυστραλία)

Ποιο θα κερδίσει: The Salesman (Ιράν)

Αουτσάιντερ: Toni Erdmann (Γερμανία)

Best Short: Documentary

Υποψηφιότητες: The White Helmets, Joe’s Violin, 4.1 Miles (της Δάφνης Ματζιαράκη για τους N.Y. Times), Watani: My Homeland, Extremis

Ποιο θα κερδισει: The White Helmets

Αουτσάιντερ: Joe’s Violin

Best Short: Animated

Υποψηφιότητες: Piper, Pearl, Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider & Cigarettes

Ποιο θα κερδίσει: Piper

Αουτσάιντερ: Pearl

Best Short: Live - Action

Υποψηφιότητες: Timecode, Sing, Silent Nights, Ennemis Interiors, La Femme et le TGV

Ποιο θα κερδίσει: Timecode

Αουτσάιντερ: Sing