Τα κορίτσια που μας ... μεγάλωσαν! (pics)

Αφού λοιπόν μοιραία θα κάνω τα δέοντα ρετρο-ρεπορτάζ, ας ξεκινήσω από το πλέον αγαπημένο θέμα, τα κορίτσια της εφηβείας μας. Επειδή το θέμα μπάζει πολλά νερά και περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, παρακαλώ μην κράζετε για τις επιλογές του συντάκτη! Αντιθέτως περιμένουμε τη ¨δημιουργική” σας συνεισφορά, τα σχόλιά σας και φυσικά τη βοήθειά σας για να αναδείξουμε το most wanted κορίτσι της νιότης μας. Οι νεότεροι μην απορήσετε με τις στυλιστικές επιλογές, άλλωστε στα '80s όλα επιτρέπονταν. Σκέφτηκα μάλιστα να “ζευγαρώσω” κάθε ένα από τα κορίτσια με έναν συντάκτη μπάσκετ του gazzetta, έτσι για αλατοπίπερο ρε αδερφέ! Πριν κυριαρχήσουν λοιπόν τα σημερινά κορίτσια του instagram, ας δούμε ποιές έχτισαν την έννοια “sexy icon”...

Kim Wilde

Κλασική female αξία από το χώρο της μουσικής, με μεγάλο όπλο το εκφραστικό της πρόσωπο, τα σαρκώδη χείλη και το έντονο βλέμμα, η Kim Wilde μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά και παρά το γεγονός ότι ήταν pop τραγουδίστρια, είχε μεγάλη διείσδυση στους χεβιμεταλάδες, μια που η heavy metal σκηνή δεν φημιζόταν για τα λιμπιστικά της κορίτσια. Τραγουδούσε και ολίγον τι ηδυπαθώς, οπότε εύκολα την παρακολουθούσες με τις ώρες, ακόμα και με το mute πατημένο. Την αφιερώνουμε στον Γιώργο Κούβαρη!

Belinda Carlisle

Αγαπημένη μου σεμνή παρουσία επίσης από το χώρο της ποπ σκηνής, ίσως η μοναδική του άρθρου με τόσο μεγάλη μεταμόρφωση στην καριέρα της. Από στρουμπουλό κορίτσι στο συγκρότημα Go- Go's κι αφού είχε ψαχτεί πριν στην πανκ σκηνή, στα μέσα των '80s έκανε ολικό face lift και τραγουδώντας το Ηeaven is a place on Earth κατέκτησε charts και αγορίστικες καρδιές. Χαρακτηριστικό της τα κόκκινα μαλλιά και τα κατακόκκινα χείλη, άρα εξαιρετικά αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Μελάγιες.

Sandra

Ok όμορφη τώρα που την ξαναβλέπω δεν την λέω, αλλά κάποτε μας απασχόλησε κι αυτή ως Maria Magdalena. Γερμανίδα κορασίδα και σύζυγος του Μισέλ Κρετού, θα έλεγα ότι περισσότερο μας “έφτιαχνε” η φωνή της, όχι φυσικά στη σόλο καριέρα της, αλλά με τα ψιθυριστά και αισθησιακά vocals της στους Enigma. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, επισκέφτηκε μετά του συζύγου της το Club 22 στη Λ. Βουλιαγμένης, όπου εκτυλίχτηκαν σκηνές απείρου κάλλους από θαυμαστές και μη! Δεν μπορώ παρά να την αναθέσω στον Γιώργο Τσατσανύφο για ψηφιακό ρετούς.

Bo Derek

Ουάου ξεκινήσαμε τα ... σκληρά! Η Bo Derek έδωσε μάτια στο χέρι με το φιλμ “10” του 1979, αλλά θεωρείται κορίτσι πρότυπο των '80s. Πολυφωτογραφήθηκε και σκηνοθετήθηκε από τον άντρα της John Derek και είναι πιθανόν η διάσημη αφίσα της με μπικίνι να έχει πουλήσει περισσότερο από τις ταινίες που έπαιξε, μεταξύ των οποίων και ο Ταρζάν του 1981. Ουσιαστικά υπήρξε supermodel πριν εφευρεθεί ο όρος και ίσως από αυτήν ξεκίνησε ο αμφιλεγόμενος κολακευτικός χαρακτηρισμός “άλογο”. Νομίζω αξίζει να την απονείμουμε στον “κλασικό” Βασίλη Σκουντή.

Brooke Shields

Τι να θυμηθεί κανείς... Την γνωρίσαμε στη Γαλάζια Λίμνη όπου πρωταγωνίστησε σε ηλικία 16 περίπου ετών και τα standards μας πήγαν πολύ ψηλά! Ήταν πρωταγωνίστρια από τα 12 της και μάλιστα υποδυόμενη μια μικρή πόρνη στη Νέα Ορλεάνη, αλλά το τι impact είχε πάνω στον νεανικό μας ... ψυχισμό μετά τη Γαλάζια Λίμνη, δε λέγεται. Απερίγραπτη η topless πόζα της με τα μακριά της μαλλιά ριγμένα μπροστά. Αστικός μύθος που τη συνοδεύει, το υποτιθέμενο συμβόλαιο που υπέγραψε η μαμά της σχετικά με τη διατήρηση της “αγνότητας”. Ράγισαν καρδιές, όταν αποσύρθηκε το 1983, για να σπουδάσει στο Πρίνστον. Όταν επανήλθε, εμείς ήμασταν ήδη αλλού! Τόσο δροσερή παρουσία δε θα μπορούσε παρά να ταιριάξει στον πάντα δροσερό Αντώνη Καλκαβούρα...

Catherine Bach a.k.a. Ξαδέλφη Daisy των Dukes

Την τηλεοπτική σειρά The Dukes of Hazzard την έβλεπα για δυο λόγους: Για να δω τον General Lee να απογειώνεται σε κάποια καταδίωξη υπό τους ήχους της γνωστής βλαχοκραυγής και για να δω ξανά και ξανά τη χαριτωμένη ξαδέλφη Νταίζη με το γνωστό σκαφτό τζην σορτσάκι της. Τα όνειρά μας απέκτησαν μια βουκολική διάθεση με φόντο στάχια, καρώ πουκάμισα, καστανά μαλλιά και χαμογελαστές (μακρινές) εξαδέλφες. Δε μας νοιάζει που δε θυμόμαστε ποτέ το πραγματικό όνομα της ηθοποιού, δε μας απασχολεί αν έκανε οτιδήποτε άλλο στην καριέρα της, αρκεί που υπήρξε η “Ξαδέλφη Νταίζη”. Εξαιρετικά αφιερωμένη στον Γιάννη Ντεντόπουλο.

Samantha Fox

Ξαναγυρνάμε στη μουσική (λέμε τώρα) για να συναντήσουμε τη Σαμάνθα. Το ταλέντο της ήταν πραγματικά ανάγλυφο και η συνεισφορά της στην τέχνη απαράμιλλη. Προσπάθησαν κάτι κακέκτυπα τύπου Σαμπρίνα να την αντιγράψουν, αλλά το masterpiece ήταν μοναδικό. Στην Ελλάδα λατρεύτηκε όσο καμιά κι ας μη θυμόμαστε ούτε μισό τραγούδι της. Οι Έλληνες πλαστικοί των early '90s έχουν φωτογραφία της στο εικονοστάσι τους και η προφίλ αφίσα της πρέπει να έχει κοσμήσει το κάτω μέρος του πάνω κρεβατιού, στις περισσότερες κουκέτες του ελληνικού στρατού! Μη με ρωτήσετε γιατί, αλλά Βασίλη Τσίγκα, δική σου...

Heather Locklear

H Σάμυ Τζο της Δυναστείας ήταν ο ορισμός αυτού που λέμε Καλιφορνέζα. Την αγαπήσαμε σε δύο φάσεις, και στα '80s στη Δυναστεία, αλλά και στα '90s στο Melrose place. Ήταν πάντα λίγο κακιά, λίγο διαβολική, λίγο ντυμένη και πολύ sexy. Με μεγάλη διείσδυση στους παλιοροκάδες, παντρεύτηκε πρώτα τον Tomy Lee των Motley Crue και αργότερα τον απόλυτο κοριτσίστικο πόθο και κιθαρίστα των Bon Jovi, Richie Sambora με τον οποίο απέκτησαν μάλιστα μια κούκλα κόρη πριν χωρίσουν. Με τέτοιο αιρετικό παρελθόν και τόσο ροκ γούστα, πάει ολοταχώς στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδογιάννη.

Robin Wright

Εντάξει κάπου εδώ κορυφώνουμε... Όταν την είχα εντοπίσει στην τηλεοπτική σειρά Σάντα Μπάρμπαρα στα τέλη των '80s, οι φίλοι μου με κορόιδευαν “τι κλαψό... είναι αυτή” και “δε βλέπεται αυτή”. Πέρασαν τα χρόνια όμως, το ταλέντο της είναι υπαρκτό (όχι σαν τις προηγούμενες) και μεγαλώνοντας ποτέ δεν γέρασε, μόνο ωρίμασε! Ως Κλερ Αντεργουντ στο House of Cards έγινε η επιτομή του sexy class και του στυλ. Τότε μπορεί να μην ξεσήκωνε τα εφηβικά πλήθη, αλλά τώρα που μεγαλώσαμε, νομίζω μόνο μαζί της θα βγαίναμε για ποτό! Είσαι πολύ τυχερός ρε Βασίλη Παπανδρέου που σε συμπαθώ και θα σου παραχωρήσω το πουλέν μου. Σαν την Ρόμπιν και τη Χαλκιδική, δεν έχει...

Gabriela Sabatini

Δικαίως θα αναρωτηθείτε, καλά από όλο το αθλητικό στερέωμα ένα είδωλο των '80s δεν υπάρχει; Ίσως ξέρετε ότι λατρεύω το τένις κι αυτή η κυρία “βοήθησε” στην αρχή της ενασχόλησής μου με το σπορ. Γεννήθηκε το 1970, έγινε επαγγελματίας το '85, έφτασε στο νούμερο 3 το 1989, αλλά εκτός από καλή τενίστρια, το λατινοαμερικάνικο ταμπεραμέντο της ήταν ασυγκράτητο στα courts. O συνδυασμός ιδρώτας – λευκό μπλουζάκι – γυμνασμένο κορμί, όσο νά 'ναι, έκαναν μεγάλο contrast με τα τεράστια γυαλιά της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα. Αποσύρθηκε στα 26 της και από τότε λανσάρει σειρά αρωμάτων με το όνομά της και προσφέρει έργο στην UNICEF. Sorry guys το ξέρω, δεν είμαι μέλος της μπασκετοπαρέας, αλλά δηλώνω παρών και κρατάω την Γκάμπι για μένα! Εξάλλου μεγαλώνει μια χαρά...