Όταν γίνεται... της ανατροπής! (pics, vids)

Για τον καθένα που παρακολουθεί από κοντά ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός κι εκείνο κρύβει τρομερή εξέλιξη και κατάληξη, αποτελεί σημείο αναφοράς για το... υπόλοιπο της ζωής του, ως εμπειρία αλλά και ως ανάμνηση από τα όσα έχει διαβάσει και μάθει στη ζωή του.

Για κάθε δημοσιογράφο, έχει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αφού, όταν κληθεί να το καταγράψει, θα έχει να λέει ότι έγινε μάρτυρας μιας τεράστιας αθλητικής στιγμής.

Βέβαια, για τον άνθρωπο που... θα πρέπει να ενημερώσει τον υπόλοιπο κόσμο στον έντυπο Τύπο και μάλιστα να το κάνει άμεσα στην εποχή που το διαδίκτυο τρέχει με... πολλά χιλιόμετρα την ώρα, είναι ό,τι χειρότερο ν' αλλάζει έτσι μια κατάσταση, αν και πάλι αποτελεί απόλαυση η παρακολούθησή του και η αγωνία για τον τρόπο που θα τελειώσουν τα πράγματα.

Οι New England Patriots, στο πιο πρόσφατο παράδειγμα, έδωσαν την αφορμή και το Gazzetta Weekend Journal θυμάται ανατροπές που τον τελευταίο χρόνο έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Ο Λεμπρόν θριάμβευσε και κράτησε την υπόσχεσή του στο Κλίβελαντ...

Οι Καβαλίερς κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στο NBA μέσα στο 2016, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να βγαίνει θριαμβευτής από την κόντρα με τον Στεφ Κάρι και την ομάδα του «Βασιλιά» να φτάνει στην κορυφή πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή στη σειρά των τελικών.

Ο Στεφ Κάρι μπήκε στους τελικούς τραυματίας όπως και οι Αντρέ Ιγκουοντάλα αλλά και ο Άντριου Μπόγκουτ, ενώ παράλληλα είχε γίνει τεράστιος ντόρος για την απουσία του Ντρέιμοντ Γκριν στο Game 5 της σειράς.

Ο... πολυκραγμένος, στην αρχή της σεζόν, Τρίσταν Τόμπσον έκανε εξαιρετικούς τελικούς με μέσο όρο 10.3 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και ποσοστό 63.6% και ήταν από εκείνους που έγειραν την ζυγαριά προς τους Καβαλίερς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς και η παρέα του έγιναν η πρώτη ομάδα που καταφέρνει και ανατρέπει την σειρά από 3-1, κάνει το 4-3 και αλλάζει χέρια σε έναν τίτλο που... φαινόταν να γέρνει προς Καλιφόρνια.

Όταν οι Ουόριορς έσπασαν την έδρα των Καβαλίερς και έκαναν 3 τις νίκες τους, έμειναν μόνο οι πολύ πιστοί να ελπίζουν σε ένα θαύμα και μια ανατροπή. Αυτοί όμως ήταν και οι πιο... ωραίοι.

Γιατί ο «Βασιλιάς» δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Στον έβδομο και τελευταίο τελικό μέσα στο Όκλαντ κατάφεραν και κέρδισαν τους Ουόριορς με 93-89, για να κατακτήσουν μαζί και το πρωτάθλημα και να γράψουν ιστορία.

Ο Λεμπρόν ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε παιχνίδια που πετυχαίνει πάνω από 20 πόντους, έγινε ο 3ος παίκτης που πετυχαίνει triple double σε 7ο παιχνίδι τελικών, ενώ προηγούμενως είχε γίνει ο 5ος στην ιστορία που πετυχαίνει back 2 back 40 πόντους, αφού σκόραρε από 41 πόντους στο 5ο και στο 6ο παιχνίδι της τελικής σειράς.

Οι Cubs έσπασαν κατάρα... 108 ετών γυρίζοντας από την «κόλαση»

Η επόμενη μεγάλη ανατροπή σε ένα αθλητικό γεγονός που δεν θα θυμούνται μονάχα οι οπαδοί στο Σικάγο, αλλά και ο κόσμος που θέλησε να μάθει για την ομάδα αυτή, έγινε από τους Cubs!

Για τρίτη φορά στην ιστορία τους αναδείχθηκαν Πρωταθλητές στις ΗΠΑ, κατακτώντας το πρώτο World Series έπειτα από 108 χρόνια (!), στο παιχνίδι με αντίπαλο τους Cleveland Indians. H... κατάρα κρατούσε από το 1908 και έσπασε με το τελικό 8-7, το οποίο όμως διαμορφώθηκε με τρομερή ανατροπή.

Ο θρίαμβος σφραγίστηκε μετά από 10 innings στο Game 7 (4-3 συνολικό σκορ).

Το επίτευγμα των Cubs, γίνεται ακόμη πιο αξιέπαινο, καθώς, παρά το γεγονός πως έχαναν στη σειρά με 3-1, ανέτρεψαν τα δεδομένα και εκεί που πίστευαν οι πολίτες του Κλίβελαντ ότι θα πανηγυρίσουν τον τίτλο και στο MLB, μετά το ΝΒΑ, ήρθαν οι Cubs να τους ρίξουν στο καναβάτσο, ξορκίζοντας τους δαίμονες!

Το 7ο παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, με τους Cubs να προηγούνται με 6-3, αλλά τους Indians να φτάνουν στο 6-6. Τελικά, αφού το ματς ξεκίνησε και πάλι μετά τη διακοπή που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, η νίκη ήρθε με 8-7 για τους Πρωταθλητές από το Σικάγο, με το τελευταίο μπαλάκι να φεύγει από το αριστερό χέρι του Mike Montgomery.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεμπρόν Τζέιμς έχασε το στοίχημα που είχε βάλει με τον Ντουέιν Ουέιντ και εμφανίστηκε στο United Center για την αναμέτρηση των «Καβς» κόντρα στους Μπουλς, με την αμφίεση των πρωταθλητών Cubs!

Έπος για το 5ο δαχτυλίδι του Μπρέιντι

Οι New England Patriots έκαναν τη μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη, ανατροπή που έχει σημειωθεί τον τελευταίο καιρό! Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε... χαμένο από χέρι για τον Τομ Μπρέιντι και την ομάδα του, ένα ματς του οποίου το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 3-28 υπέρ των Atlanta Falcons. Κι όμως, οι Πάτριοτς έκαναν την πιο επική ανατροπή των πιο επικών ανατροπών για να φτάσουν στο 28-28 της κανονικής διάρκειας και το 34-28 της παράτασης, προκειμένου να κατακτήσουν το φετινό Super Bowl στο Χιούτον!

Στα 39 του χρόνια, ο Μπρέιντι έφτασε τα 5 Super Bowls, τα περισσότερα από όλους τους QBs στην ιστορία, με μία ανατροπή, που παρόμοιά της πολύ δύσκολα θα ξαναδούμε σε αυτό το άθλημα!

Η Ζιζέλ πανηγύρισε έξαλλα για τον σύζυγό της που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ, οι οπαδοί των Πάτριοτς βγήκαν στους δρόμους και αποθέωσαν τους θριαμβευτές με την επιστροφή τους στη βάση, έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στο Χιούστον.

