Τα... περίεργα Χριστούγεννα του Πεπ!

Η εικόνα που παρατήρησαν άπαντες το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, λίγο μετά τη νίκη (2-1) της Μάντσεστερ Σίτι από τη Μπέρνλι, ξένισε πολλούς. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με βλέμμα χαμένο, ο ίδιος χαμένος στις σκέψεις του, ίσως και αφηρημένος τη στιγμή που του μιλάει ο δημοσιογράφος αλλά ακούγοντας τις ερωτήσεις που του γίνονται, έδειχνε να μην ξέρει τι να πει. Πως να απαντήσει... Ότι έπαιζε θέατρο. Οι Άγγλοι, σχολίαζαν πως πρώτη φορά ο Πεπ παρουσιάζεται με τέτοια διάθεση που έφτανε στα όρια του σαρκασμού σε συγκεκριμένα ερωτήματα που του τέθηκαν και για τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι... έκανε και έμμεση επίθεση στον ρεπόρτερ που επέμενε για ένα σχόλιο του Ισπανού προπονητή.

Η όλη... περίεργη διάθεση είχε γίνει εμφανής από το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, λίγες ώρες πριν από την Πρωτοχρονιά. Στο παιχνίδι του Άνφιλντ απέναντι στους «κόκκινους». Εκεί που ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έβλεπε αυτά που ήθελε από τους ποδοσφαιριστές του, όσο κι αν η Σίτι έδειξε ανώτερη, δίχως όμως λύσεις για να ψάξει με ουσιαστικές ευκαιρίες το γκολ και ν' απαντήσει σε αυτό που είχε πετύχει από το πρώτο μέρος ο Βαϊνάλντουμ. «Ο κόουτς ήταν εκνευρισμένος στο ημίχρονο, αλλά έτσι είναι το σωστό. Είναι λογικό να έχει παράπονα από εμάς...» ανέφερε ο Γιάγια Τουρέ μετά από εκείνο το παιχνίδι, όμως, ο Πεπ είχε εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου με ήρεμο ύφος, που όμως ξανά κάτι έκρυβε.

Ένα βλέμμα περίεργο, μια έκφραση που κάτι «έλεγε». Μπροστά στις κάμερες έψαξε... θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του, έκανε λόγο απλά για εμφάνιση κατώτερη των απαιτήσεων και περιορίστηκε σε σχόλια για το παιχνίδι. Όταν οι κάμερες έκλεισαν και ο Πεπ απομακρύνθηκε, τότε ακολούθησε... σόου! Συζητώντας με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Τσίκι Μπεγκιριστάν, τα έβγαλε όλα από μέσα του... Οι κινήσεις του, το άνοιγμα των χεριών του εκδηλώνοντας την απορία του για την αδυναμία που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του σε παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικού επιπέδου και ένα αίσθημα... προδοσίας από εκείνους, φανέρωναν και με το παραπάνω πως αυτός ο Πεπ, έχει κι άλλα πρόσωπα.

Και έρχεται το ματς με τη Μπέρνλι, το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Ιανουαρίου, ούτε 48 ώρες από την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης με τους «κόκκινους» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αποβολή του Φερναντίνιο, η 3η του για φέτος, φάουλ που δεν δίνεται στον Κλαούντιο Μπράβο και ο Αγουέρο που μπαίνει με αλλαγή και δίνει τη λύση ανατρέποντας το σκορ για το τελικό 2-1 υπέρ των «πολιτών». Και έρχεται η είσοδος του Γκουαρντιόλα στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του παιχνιδιού ώστε να παραπονεθεί στον Λι Μέισον, αλλά και η flash interview που από τους Άγγλους χαρακτηρίστηκε η πιο... άβολη συνέντευξη.

Τόσο, που όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε την άποψή του για την κόκκινη κάρτα του Φερναντίνιο (η οποία δεν αναιρέθηκε τελικά και ο Βραζιλιάνος θα εκτίσει ποινή τεσσάρων αγωνιστικών), ο Πεπ απάντησε «εσύ είσαι ο δημοσιογράφος, εσύ πες...» για να τοποθετηθεί αμέσως ο ρεπόρτερ και να του πει «η δική μου δουλειά είναι να σε ρωτάω εσένα...».

"Pep, you don't seem happy that you've won?"

How awkward is this? pic.twitter.com/mYKyfu6Xae

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 2, 2017