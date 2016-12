Tα ωραιότερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (vids)

Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν την καλύτερη περίοδο του χρόνου και φυσικά έχουν το δικό τους soundtrack! To Gazzetta Weekend Journal έψαξε αρκετά και βρήκε τα τραγούδια που πρέπει να πλαισιώσουν αυτές τις ημέρες, αποφεύγοντας τους... κινδύνους με φολκλόρ προτάσεις και επιλέγοντας δημιουργίες που όχι μόνο έχουν αντέξει στο πέρασμα των χρόνων, αλλά αποτελούν πραγματικά εμπνευσμένες καλλιτεχνικές συνθέσεις και εκτελέσεις!

Και φυσικά δεν υπάρχει το Last Christmas σε αυτή τη λίστα, το οποίο παρότι έχει γράψει τη δική του ιστορία στα Χριστούγεννα, είναι τόσο χιλιοπαιγμένο που δυστυχώς κατάφερε να... αυτοκαταστραφεί! Καλή ακρόαση λοιπόν και κυρίως, καλές και ευτυχισμένες γιορτές!

10 The Pretenders - 2000 Miles

H μαγική φωνή της Chrissie Hynde μας ταξιδεύει σε όμορφα Χριστούγεννα στο τραγούδι που βγήκε το 1983 ως προπομπός του άλμπουμ Learning to Crawl. Είναι από τα τραγούδια που πάντα μας συνοδεύουν αυτές τις ημέρες σε πιο μελαγχολικό ρυθμό.

9 The Ronettes - Sleigh Ride

Tραγούδι από τα πιο χαρακτηριστικά των Χριστουγέννων, βγήκε για πρώτη φορά το 1949 και γνώρισε πολλές ερμηνείες. Ωστόσο αυτή με τις Ronettes το 1963 θεωρήθηκε η πιο επιτυχημένη και ήταν η πιο δημοφιλής με αποτέλεσμα να μπει στο Top 10 του Billboard.

8 Chris Rea - Driving Home For Christmas

H βραχνή φωνή του Chris Rea και η έμπνευση του δημιούργησαν ένα από τα πιο όμορφα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ασχέτως αν δεν ανέβηκε στις κορυφές των chart. Bγήκε σαν single το 1986, αλλά πιο ψηλά στο UK chart έφτασε το 2007, σε επανακυκλοφορία του!

7 Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

Aπό τα πιο γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, είναι πάντα μέσα στο soundtrack των γιορτών. H Brenda Lee το ερμήνευσε το 1958 σε ηλικία μόλις 13 ετών, αλλά έγινε επιτυχία μετά από μερικά χρόνια όταν η Lee απέκτησε φήμη. Το 2008 με την συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία του, υπολογίστηκε ότι είχε πουλήσει συνολικά 25 εκατομμύρια αντίτυπα.

6 Elvis Presley - Blue Christmas

Eνα ακόμα κλασικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1948 και έγινε αμέσως επιτυχία. Η εκτόξευση του, όμως, ήρθε το 1957 όταν το τραγούδησε ο μοναδικός Elvis Presley και το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια!

​

5 Band Aid - Do They Know Its Christmas

Xωρίς υπερβολή, το τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε η Δύση τον υποσιτισμό στις χώρες της Αφρικής. Πίσω στο μακρινό 1984, μία ιδέα και ένα τραγούδι που έγραψαν ο Bob Geldof και ο τραγουδιστής των Ultravox, Midge Ure, έγινε παγκόσμιο hit και κυρίως έστρεψε την προσοχή του πλανήτη στις φτωχές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι ερμηνευτές του ήταν τα σημαντικότερα ονόματα της μουσικής σκηνής της εποχής, μεταξύ των οποίων ο Μπόνο των U2, ο Τζορτζ Μάικλ των Wham, o Σάιμον Λεμπον των Duran Duran και ο Sting.

4 Bruce Springsteen And The E Street Band - Merry Christmas Baby

O μοναδικός Bruce Springsteen μπορεί να ερμηνεύει μοναδικά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ο Αμερικανός θρύλος μαζί με τη μπάντα του, πήρε ένα τραγούδι του 1947 που είχαν τραγουδήσει πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έβαλε την προσωπική του σφραγίδα και πραγματικά το εκτόξευσε! Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του με τίτλο A Very Special Christmas που βγήκε το 1987.

3 SLADE - Merry Xmas Everybody

Hχος μίας άλλη εποχής που όμως παραμένει διαχρονικός! Οι Βρετανοί Slade έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι και το κυκλοφόρησαν το 1973 και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος! Είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε στο νούμερο 1, ενώ την πρώτη εβδομάδα που βγήκε στα δισκοπωλεία, πουλήθηκαν 500.000 αντίτυπα! Είναι τόσο αγαπητό στη Βρετανία που καταφέρνει από το 2007 και μετά που άρχισαν όλοι να κατεβάζουν τραγούδια, να μπαίνει κάθε χρόνο το Δεκέμβριο, στο UK charts.

2 Bing Crosby - White Christmas

Eνα από τα τραγούδια που αποτελούν σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων και όχι άδικα καθώς υπολογίζεται ότι σε όλες τις ερμηνείες του, έχουν πουληθεί περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντίτυπα. Πολλοί το ερμήνευσαν εξαιρετικά, αλλά η απόδοση του τραγουδιού από τον Bing Crosby που ήταν ο πρώτος που το ερμήνευσε το 1942 είναι αξεπέραστη και σύμφωνα με το βιβλίο Guinness είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής, κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια!

1 John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

Στην κορυφή δεν θα μπορούσε παρά να είναι η δημιουργία του αλησμόνητου John Lennon, το οποίο ερμήνευσε μαζί με τη σύζυγο του Yoko Ono. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε single το 1971 και παραμένει τόσο «φρέσκο» και επίκαιρο, σα να μην έχει περάσει μία ημέρα. Εφτασε το 1972 μέχρι το νούμερο 4 του UK chart, ενώ τραγική ειρωνεία είναι ότι ανέβηκε πιο ψηλά, στη θέση 2, το 1980 όταν δολοφονήθηκε ο Lennon. Hταν ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά έχει μείνει στην ιστορία ως ένας παντοτινός ύμνος κατά των πολέμων!