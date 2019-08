Ενίσχυση στο τεχνικό επιτελείο για την Ελπίδα Αμπελοκήπων

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τους Κώστα Αναγνωστόπουλο και Γιάννη Καραφυλλίδη, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του προπονητή Σπύρου Γκολίτση στην ανδρική ομάδα βόλεϊ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή, ενώ τον ρόλο του γυμναστή θα έχει ο Γιάννης Καραφυλλίδης, με τον οποίο ο κ. Γκολίτσης είχε συνεργαστεί και στον Ηρακλή Χαλκίδας για μια τριετία (2015-2018).

Ο ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων τους καλωσορίζει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

Μια σύντομη αναφορά στα βιογραφικά τους:

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Assistant Coach)

Ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1988 και είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο βόλεϊ (Πανεπιστημιακές σπουδές 2006-2010).

Υπήρξε μέλος των κλιμακίων των Εθνικών ομάδων βόλεϊ μεταξύ 1997-2002 και των αντίστοιχων κλιμακίων μπιτς βόλεϊ μεταξύ 2002-2004.

Αγωνίστηκε στα παιδικά και εφηβικά τμήματα του Γ.Σ. Λαμίας από το 2002 έως το 2006, στα οποία διετέλεσε και προπονητής από το 2010 έως το 2014, τροφοδοτώντας την ανδρική ομάδα της Α1 στη Volleyleague, καθώς και την Εθνική ομάδα Παίδων με νεαρούς αθλητές. Αγωνίστηκε επίσης σε Ασκληπιό Τρικάλων και Φιλαθλητικό Λαμίας.

Την περίοδο 2017-2018 υπήρξε Α' προπονητής στον ΦΘΙΑ Λαμίας, στην Α2 Εθνική κατηγορία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Trainer)

Ο Γιάννης Καραφυλλίδης γεννήθηκε στην Χαλκίδα στις 22 Νοέμβριου 1974. Απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με κύρια ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός και δευτερεύουσες ειδικότητες Βόλεϊ και Τένις.

Επίσης είναι απόφοιτος σεμιναρίων Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας υπό την αιγίδα του Christopher Astil Smith D.O., N.D., D.I.B.A.K. (Introduction to functional biochemistry, Neurotransmitters and energy production seminar and workshop, Methylation defects, Male and female hurmores)

Είναι πιστοποιημένος: Hatha Yoga Instructor (Σχολή IAFA), Pilates Instructor (μέθοδος Body Balance / μέθοδος Peak Pilates), Les Mills Instructor (Bodypump & RPM), Bosu Instructor (Σχολή Studio One),της IMTT Myofasziale Triggerpunkt - Therapie (Modul 1+2), Cross Fit Trainer (Level 1) - [CrossFit The Royal Danish Life Guards - Κοπεγχάγη (Δανία) Αναγνωρισμένος Cross Fit Judge], Antigravity Yoga Instructor (Antigravity Yoga - Αντώνης Ζέρβας), Instructor Kettlebell και Άρσης Βαρών (Level 1) - [Strength Academy by Stephen Aish] καθώς επίσης έχει και πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) για βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματο εξωτερικό απινιδισμό.

Υπήρξε καθηγητής στην σχολή IAFA College (τμήματα Weight, Personal training και διατροφής).

Από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Μάιο του 2018 διετέλεσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή Χαλκίδας, έχοντας το πόστο του γυμναστή».