Ο ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σάκη Ψάρρα

Ο Σάκης Ψάρρας είναι ο εκλεκτός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΑ ΗΡΑΚΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ των Ανδρών. Ο νέος προπονητής με το πλήρες τεχνικό επιτελείο που θα ανακοινωθεί σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας στις 27 Αυγούστου 2018 στο κλειστό Κανήθου.

Στις πρώτες δηλώσεις του δια μέσου της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου www.iraklisxalkidas.gr τονίζει:

Ξεκινάμε την νέα αυτή συνεργασία με τον Ηρακλή Χαλκίδας , έχοντας ένα όραμα. Να κάνουμε την ομάδα του βόλεϊ, την ομάδα όλης της πόλης. Θα χρειαστεί πολύ υπομονή, δουλειά και προσήλωση για να τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές, αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι. Για μένα, όπως και για την ομάδα, ανοίγει ένας νέος κύκλος και όπως έχω διαπιστώσει, η φιλοδοξία μας ταυτίζεται. Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια και για τους αγωνιστικούς στόχους.



Το who is who του Σάκη Ψάρρα

ΨΑΡΡΑΣ ΣΑΚΗΣ

01/06/1973, Γρεβενά

ΤΙΤΛΟΙ (Προπονητής)

Πρωτάθλημα Α2 (2017)

VOLLEYBALL Coach

2016-2017 Εθνικός Πειραιώς (1η θέση αήττητη και άνοδος στο Α1)

2017-2018 Εθνικός Πειραιώς (7η θέση και συμμετοχή στο Play Offs)

ΤΙΤΛΟΙ (Παίκτης)

5 ελληνικά πρωταθλήματα (1998,1999,2000,2004,2006)

5 ελληνικά κύπελλα (1998,1999,2003,2008,2010)

30 Συμμετοχές στην Ελληνική Εθνική Ομάδα (2003-2010)

3 Συμμετοχές σε ευρωπαϊκό final4 (2004, 2006, 2009)

VOLLEYBALL Player

1997-2000 Ολυμπιακός Πειραιώς (3 πρωταθλήματα, 2 ελληνικά κύπελλα)

2000-2001 Άρης Θεσσαλονίκης

2001-2002 ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

2002-2003 Α.Ε. Νίκαια (1ο Κύπελλο Ελλάδας)

2003-2004 Παναθηναϊκός (1ο ελληνικό πρωτάθλημα)

2004-2005 Gioia del Colle (A1 Ιταλία)

2005-2006 Παναθηναϊκός (1ο ελληνικό πρωτάθλημα)

2006-2007 Ε.Α. Πατρών

2007-Ιανουάριος 2012 Παναθηναϊκός (2 Κύπελλα Ελλάδας)

Από τον Ιανουάριο του 2012 Narbonne (A1 Γαλλία)

2012-2013 CMC Ravenna (A1 Ιταλία)

2014-2015 Χανιά Βόλεϊ

2015-2016 Εθνικός Πειραιώς