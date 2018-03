Με το Ολυμπιακός-Παμβοχαϊκός αρχίζουν τα πλέι οφ

Την προσεχή Τρίτη 27 Μαρτίου θα γίνει ο πρώτος αγώνας του πρώτου ζευγαριού των πλέι οφ (θέσεις 1-8) στην Volley League. Πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παμβοχαϊκού. Οι αγώνες των υπολοίπων ζευγαριών θα γίνουν μετά το φάιναλ-4 του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς στη Σύρο. Το πρόγραμμα των πλέι οφ.

Πρόγραμμα Play Off 1-8, Play Off 1-4 και Play Out

Play off 1-8 (στις 2 νίκες)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

1ος Αγώνας

Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός

Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

1ος Αγώνας

ΠΑΟΚ - Εθνικός Πειραιώς

Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής Χαλκίδας

Ηρακλής Πετ. 2015 - Κηφισιά

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

2ος Αγώνας

Εθνικός Πειραιώς - ΠΑΟΚ

Ηρακλής Χαλκίδας - Φοίνικας Σύρου

Κηφισιά - Ηρακλής Πετ. 2015

Σάββατο 14 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

3ος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

ΠΑΟΚ - Εθνικός Πειραιώς

Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής Χαλκίδας

Ηρακλής Πετ. 2015 - Κηφισιά

2ος Αγώνας

Παμβοχαϊκός - Ολυμπιακός

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

3ος Αγώνας (αν χρειαστεί)

Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Play Off 1-4 (διπλοί αγώνες με κενό μιας ημέρας)

1ος Αγώνας:

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Νικητής 1-8 – Νικητής 4-5

Νικητής 2-7 – Νικητής 3-6

2ος Αγώνας:

Παρασκευή 25 Απριλίου 2018

Νικητής 1-8 – Νικητής 4-5

Νικητής 2-7 – Νικητής 3-6

3ος Αγώνας:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Νικητής 4-5 – Νικητής 1-8

Νικητής 3-6 – Νικητής 2-7

4ος Αγώνας: (Αν χρειαστεί)

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Νικητής 4-5 – Νικητής 1-8

Νικητής 3-6 – Νικητής 2-7

5ος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Νικητής 1-8 – Νικητής 4-5

Νικητής 2-7 – Νικητής 3-6