Κύπελλο βόλεϊ γυναικών: Η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης

Οι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.
Τα ζευγάρια:
Απόλλων Καλαμάτας - ΦΟ Βριλησσίων
ΑΕΚ - ΑΟΝ Αμαζόνες
ΑΣ Ελπίς - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων
ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 102vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 69vs
ΜΙΛAΝΟ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
LIVE
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 62vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 45
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 67vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
LIVE
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 1
LIVE
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
LIVE
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 1
LIVE
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 1vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
LIVE
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
LIVE
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 1vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
LIVE
HARRIET DART 1vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
LIVE
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
WANG XIYU -
ERNESTS GULBIS -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BARBORA KREJCIKOVA -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
Απόλλων Καλαμάτας - ΦΟ Βριλησσίων, ΑΕΚ - ΑΟΝ Αμαζόνες, ΑΣ Ελπίς - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων και ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ είναι τα ζευγάρια της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης του κυπέλλου γυναικών, όπως προέκυψαν από τη κλήρωση που έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/1) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.
Οι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.
Τα ζευγάρια:
Απόλλων Καλαμάτας - ΦΟ Βριλησσίων
ΑΕΚ - ΑΟΝ Αμαζόνες
ΑΣ Ελπίς - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων
ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ