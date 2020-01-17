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ΑρχικήΒόλεϊΒόλεϊ: Κύπελλο Γυναικών
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Κύπελλο βόλεϊ γυναικών: Η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης

Κύπελλο βόλεϊ γυναικών: Η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης

Κύπελλο βόλεϊ γυναικών: Η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης

Απόλλων Καλαμάτας - ΦΟ Βριλησσίων, ΑΕΚ - ΑΟΝ Αμαζόνες, ΑΣ Ελπίς - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων και ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ είναι τα ζευγάρια της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης του κυπέλλου γυναικών, όπως προέκυψαν από τη κλήρωση που έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/1) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.

Οι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Τα ζευγάρια:

Απόλλων Καλαμάτας - ΦΟ Βριλησσίων
ΑΕΚ - ΑΟΝ Αμαζόνες
ΑΣ Ελπίς - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων
ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ

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