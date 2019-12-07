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ΑρχικήΒόλεϊΒόλεϊ: Κύπελλο Ανδρών
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Κύπελλο Ανδρών: Η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης στο βόλεϊ

Κύπελλο Ανδρών: Η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης στο βόλεϊ

Κύπελλο Ανδρών: Η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης στο βόλεϊ

Στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης του Κυπέλλου ανδρών.

Τα ζευγάρια:

11/12 20.30: ΣΦΚ Πιερικός - ΑΠΣ Φίλιππος, Διαιτητές: Χάνος, Σαρακινίδης.
-: ΑΣ Άρης - ΑΣ Μακεδονικός

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