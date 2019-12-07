Κύπελλο Ανδρών: Η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης στο βόλεϊ

Τα ζευγάρια:
11/12 20.30: ΣΦΚ Πιερικός - ΑΠΣ Φίλιππος, Διαιτητές: Χάνος, Σαρακινίδης.
-: ΑΣ Άρης - ΑΣ Μακεδονικός
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ESPANYOL -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
AKHMAT GROZNY -vs
ΟΥΦΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
GAZIANTEP -vs
SIGORTAM.NET ITU -
GALATASARAY -vs
BANDIRMA B.I.K. -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BESIKTAS -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΟΦΗ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 0
LIVE
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
GONG/ZHANG -vs
NAM/SONG -
Στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Α' φάσης του Κυπέλλου ανδρών.
Τα ζευγάρια:
11/12 20.30: ΣΦΚ Πιερικός - ΑΠΣ Φίλιππος, Διαιτητές: Χάνος, Σαρακινίδης.
-: ΑΣ Άρης - ΑΣ Μακεδονικός