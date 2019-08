Μαγική πάσα Τζιανέλι στο Ιταλία-Σερβία (vid)

Το γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους πασαδόρους στον κόσμο, έδειξε για ακόμα μία φορά ο Σιμόνε Τζιανέλι στο ματς της Ιταλίας με την Σερβία για το προολυμπιακό τουρνουά. Για την ακρίβεια δεν χρειαζόταν την αναμέτρηση αυτή, αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλά δείτε την μαγική πάσα με το ένα χέρι πίσω από την πλάτη και στο «1» στο Ζάιτσεφ και θα καταλάβετε...

This set by #6 Simone Giannelli ...that's amazing! One-handed brilliance!

vs https://t.co/Mb4bOX6fvT #FIVBOQT #volleyball #Tokyo2020 #ingame #highlights @Federvolley @ossrb pic.twitter.com/ymaJNp8Jpz

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) August 11, 2019