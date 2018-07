Ο... κεραυνός του Μιχαΐλοφ (vid)

Θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους καλύτερους βολεϊμπολίστες στον κόσμο. Ένας από τους πιο δυνατούς, με την επίθεσή του δύσκολα να την σταματάει κάποιος. Ο λόγος για τον Μαξίμ Μιχαΐλοφ, τον διαγώνιο της Ρωσίας που και κόντρα στην Πολωνία στην τελική φάση του Volleyball Nations League, έδειξε τι μπορεί να κάνει, καθώς επίθεσή του έπιασε τα 112 χιλιόμετρα με το μπλοκ και την άμυνα να μην μπορεί να κάνει τίποτα.

Russia 's #17 Maxim Mikhaylov is fast as lightning as he puts this one away! 112,8 km/h!

Russia @VolleyRus extend their lead vs Poland @PolskaSiatkowka 2-0 (25-18, 25-23)#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/B1La1HeQSg

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018