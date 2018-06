Η... οβίδα του Ν' Γκαπέ (vid)

Μπορεί όλο το βάρος στον αθλητισμό συνολικά να πέφτει στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ωστόσο υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Μία από αυτή είναι και το Volleyball Nations League, το οποίο βρίσκεται στην 4η εβδομάδα του. Μια διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες του κόσμου με τους καλύτερους φυσικά παίκτες. Ένας από αυτούς είναι και ο Έρβιν Ν' Γκαπέ, με τον Γάλλο κόντρα στον Καναδά να κάνει ένα σερβίς «οβίδα» καθώς η ταχύτητά του έφτασε τα 125.9 χιλιόμετρα. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι ασταμάτητος.

When commentary calls you a character in #volleyball and you send an ace to prove it...

France @FFvolley #9 @EarvinNgapeth NGAPETH serves away with this 125 kmh stinger against Canada in #VNL Varna

FRA take set 1, 25-19#BePartOfTheGame pic.twitter.com/lXsd9gGUzW

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018