Ο Γιορντάνοφ νίκησε τον Σμιτ (vid)

«Μάχη» που εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα δούμε τον χειμώνα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, είδαμε στην Βάρνα της Βουλγαρίας. Από την μία ο Μπόγιαν Γιρντάνοφ που την ερχόμενη χρονιά θα αγωνίζεται με την ομάδα του Παναθηναϊκού και από την άλλη ο Γκάβιν Σμιτ που αν περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Αυτός που χαμογέλασε στο τέλος, έχοντας κερδίσει και τον αντίπαλό του ήταν ο Βούλγαρος διεθνής, με τους γείτονες να επικρατούν με 3-0 (25-22, 25-19, 29-27) του Καναδά για την 4η βδομάδα του Volleyball National League. Πρώτος σκόρερ όχι μόνο των νικητών, αλλά και του αγώνα ήταν ο Γιορντάνοφ με τον διαγώνιο του «τριφυλλιού» να έχει 21 πόντους με 20/32 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Όσον αφορά των διαγώνιο των «ερυθρολεύκων» δεν είχε την απόδοση που είχε απέναντι στην Βραζιλία και τελείωσε το ματς με 7 πόντους έχοντας 5/14 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 1 άσο.

Bulgaria and Canada sustain this great exchange until @BVF_Volleyball’s #11 Boyan Yordanov finds himself with that great cross-court swing #VNL #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/jR5oVyMOfp

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018