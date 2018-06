Φοβερή άμυνα και εμφατικό μπλοκ από τους Βούλγαρους (vid)

Ναι ναι το έχουμε πει πολλές φορές, οπότε ας το ξαναπούμε. Το βόλεϊ σε αυτό το επίπεδο είναι ένα άθλημα που δικαίως θεωρείται από τα πιο θεαματικά. Αυτό άλλωστε φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο και στο φετινό Volleyball Nations League, όπου η μία εντυπωσιακή φάση διαδέχεται την άλλη. Όπως η παρακάτω στον αγώνα της Βουλγαρίας με την Αυστραλία με τους Βούλγαρους αρχικά να βγάζουν εξαιρετική άμυνα και στην συνέχεια ο Μπρατόεφ να κάνει φοβερό μπλοκ στον Ουίλιαμς.

BIG SAVES! MONSTER BLOCK! Bulgaria provides them all in this point! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Zq1JKTdVsC

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018