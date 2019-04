Τι πλασέ έκανες ρε Ν' Γκαπέ... (vid)

Μεγάλοι παίκτες βόλεϊ υπάρχουν πολλοί. Φαντεζί όμως λίγοι και ένας από τους λίγους είναι και ο Έρβιν Ν' Γκαπέ. Ο Γάλλος ακραίος της Ζενίτ ήταν εξαιρετικός και στο δεύτερο ματς με την Περούτζια οδηγώντας τους Ρώσους στο πέμπτο συνεχόμενο τελικό του Chapions League. Από όλα όμως όσα έκανε ο σπουδαίος αυτός παίκτης, ξεχωρίζει το πλασέ που έκανε στο καλύτερο ράλι του ματς. Ένα πλασέ που απλά έδειξε για ακόμα μία φορά πως ο συγκεκριμένος ξέρει πολλά καντάρια βόλεϊ...

