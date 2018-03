Δήλωση του προέδρου του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., κ. Μιχάλη Κουντούρη για το διπλό θρίαμβο των προκρίσεων στους ευρωπαϊκούς τελικούς του Challenge Cup των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών: «Όποιος υπηρετεί τον Ολυμπιακό από οποιοδήποτε πόστο, έχει στόχο να προσπαθεί να κάνει τον κόσμο του υπερήφανο και εμείς πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε. Σημαντικό είναι ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη όπου ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος και οι επιτυχίες αυτές κάνουν χαρούμενους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για να είναι υπερήφανοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού». #MultisportClub #CEVChallengeCupW #CEVChallengeCupM #osfp #osfpgr #olympiacos #Olympiacos93 #OlympiacosSFP #sayitloudweareredandweareproud #mrpresident #kountouris

