Ανακοίνωση - καταγγελία του Ολυμπιακού για τις συνθήκες με Τουρ

Αναλυτικά:

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., ενημερώνει τους φιλάθλους του συλλόγου, ότι σήμερα εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (CEV), με αφορμή τις συνθήκες που συνάντησε η αποστολή της ομάδας στην Γαλλία ενόψει του επαναληπτικού με την Τουρ και της προηγούμενης απάντησης της οτι δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος ή επιθετική συμπεριφορά κατά της ομάδας. Το κλίμα πόλωσης από πλευράς της Τουρ και προσπάθειας ταύτισης του συλλόγου με συμπεριφορές αντίθετες των αρχών που διέπουν τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς, εξακολουθεί να υφίσταται. Για τον λόγο αυτό εστάλη στη CEV η ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας:

'Με έκπληξη λάβαμε την σημερινή απάντηση από την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος ο όποιος ιστορικά και με αποδείξεις έχει βοηθήσει στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μεταναστών, προσφύγων και συμμετέχει πάντα σε δράσεις πάσης φύσεως που αφορούν στην καμπάνια κατά του ρατσισμού. Το σημερινό παιχνίδι έχει γίνει το εφαλτήριο το οποίο η γαλλική ομάδα έχει χρησιμοποιήσει εις βάρος του Ολυμπιακού, όχι για να προωθήσει ένα μήνυμα τόσο σημαντικό και τόσο σοβαρό, αλλά για να προσβάλει με ανείπωτο τρόπο την ομάδα (σ.σ. τον Ολυμπιακό).

Στο σχετικό e-mail θα μπορέσετε να δείτε επισυναπτόμενα τόσο το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας, τις δηλώσεις του προπονητή, το απαράδεκτο πανό μέσα στο γήπεδο αλλά και αντίστοιχες αναδημοσιεύσεις από τα επίσημα social media και site της ομάδας, τα οποία δεν αναφέρουν πουθενά ότι σήμερα γίνεται ένας αγώνας κατά του ρατσισμού. Αντίθετα γίνεται ένας αγώνας υπέρ ενός παίκτη, κατά της ομάδας, με άμεσο στόχο την προσβολή ενός από τα ιστορικότερα σωματεία της Ευρώπης που πρεσβεύει δεκαετίες τώρα τις αρχές του Ολυμπισμού, την ώρα μάλιστα που εσείς οι ίδιοι έχετε βγάλει σχετική απόφαση η όποια δεν αποδέχεται καμία ρατσιστική επίθεση. Η ομάδα της Tours συνεχίζει και χρησιμοποιεί προσχηματικά το θέμα του ρατσισμού για να διαμορφώσει κλίμα και να επηρεάσει το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Σας καθιστούμε υπεύθυνους για οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική συμπεριφορά υποστούμε κατά την διάρκεια του σημερινού αγώνα και είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να λάβει θέση, όχι κατά του ρατσισμού διότι όλοι είμαστε κατά, αλλά κατά της άνανδρης επίθεσης και του πολεμικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, για προφανείς αγωνιστικούς λόγους από την ομάδα της Tours, και του οποίου μοναδικός αποδέκτης είναι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή'.

'We were surprised with the response of the European Volleyball Federation (CEV). Olympiacos is a club that assists and supports the vulnerable social groups, immigrants, refugees and participates in any kind of actions against the racism.

Through the tonight game, the French team pursues not to promote an important and serious message against racism, but to damage the image of our club at any case.

In the relevant e-mail, you will be able to see both the front page of the current newspaper, the statements of the coach, the unacceptable banner on the volleyball court and the corresponding posts on the official social media and the website of the club which don’t include any reference to the fight against racism. Instead, the French team pursues to defend its player and ruin one of the most historical European sport clubs that embraces the Olympic Principles, while according the official decision of CEV, any racist attack in the first game is not confirmed. Tours continues to use the issue of racism so as to influence the result of the tonight game.

We regard that you will be responsible for any racist or abusive behaviour against us during the game. It is crucial for the European Volleyball Federation (CEV) to intervene and argue not only against racism, as all of us fight it, but also against the unjustified attack and criticism (obviously for sporting/performance reasons by Tours) that Olympiacos has received until now'.