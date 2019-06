THESSALONIKI MASTERS: Πρώτη θέση στην Αριστοτέλους για Μαναβή/Τσοπούλου

Η Εθνική ομάδα μπιτς βόλεϊ διπλασίασε τις πρωτιές της στο THESSALONIKI MASTERS, σε παιχνίδι πάντως που είχε διάρκεια ενός σετ και οκτώ πόντων στο δεύτερο σετ, καθώς στο 7-1 υπέρ των Μαναβή/Τσοπούλου υπήρξε οριστική διακοπή λόγω τραυματισμού της Πηγιάννας Μεθενίτη.

Στο 1-1 του δευτέρου σετ, η Πηγιάννα Μεθενίτη τραυματίστηκε στον δεξιό της αστράγαλο με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι για 5 λεπτά. Όταν επανεκίννησε ο αγώνας, η προσπάθειά της ήταν συγκινητική αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

«Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε ο αγώνας λόγω του τραυματισμού της Πηγιάννας και της εύχομαι να επιστρέψει γρήγορα στην αγωνιστική δράση. Παρόλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενη που για δεύτερη χρονιά κατακτήσαμε με την Δήμητρα το Masters στην Θεσσαλονίκη, μπροστά στους φίλους και τους συγγενείς μας» δήλωσε η Κωνσταντίνα Τσοπούλου και η Δήμητρα Μαναβή τόνισε:

«Η σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για εμένα και την Κωνσταντίνα. Πριν δύο εβδομάδες κατακτήσαμε το χρυσό στο παγκόσμιο τουρνουά στην Ίο, προκριθήκαμε στον Β' γύρο του προολυμπιακού τουρνουά και τώρα πήραμε και πάλι το χρυσό στο THESSALONIKI MASTERS. Αφιερώνω το μετάλλιο στους δικούς μου ανθρώπους που στηρίζουν εμένα και την συμπαίκτριά μου».

Τελικός

Άννα Σπανού/Πηγιάννα Μεθενίτη - Δήμητρα Μαναβή/Κωνσταντίνα Τσοπούλου 0-1 (17-21)

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

Άννα Σπανού/Πηγιάννα Μεθενίτη - Μαρία Αποστολάκη/Αλίκη Σπηλιωτοπούλου 2-1 (21-11, 12-21, 15-08)

Δήμητρα Μαναβή/Κωνσταντίνα Τσοπούλου - Έφη Μυρίλλα/Λήδα Σαριδάκη 2-0 (21-13, 21-14)

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Άννα Σπανού/Πηγιάννα Μεθενίτη - Άννα Κουμβάκη/Χριστίνα Πασιαλή 2-1 (16-21, 21-09, 15-11)

Δήμητρα Μαναβή/Κωνσταντίνα Τσοπούλου - Τατιάνα Μολδοβανίδη/Ιφιγένεια Σαμπάτη 2-0 (21-15, 21-13)

Δήμητρα Ευθυμιοπούλου/Κατερίνα Καπόλου - Μαρία Αποστολάκη/Αλίκη Σπηλιωτοπούλου 0-2 (18-21, 14-21)

Διονυσία Μάτιου/Φαβιόλα Τερζίου - Έφη Μυρίλλα/Λήδα Σαριδάκη 1-2 (1-19, 17-21, 14-16)

Τα αποτελέσματα των ομίλων γυναικών

Α' όμιλος

Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. vs Αλτίνη Α./Καλαμαρίδου Μ. 2-1 (16-21, 24-22 , 15-11)

Μεθενίτη Π./Σπανού Α. vs Αλτίνη Α./Καλαμαρίδου Μ. 2-0 (21-17, 21-13)

Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. vs Μεθενίτη Π./Σπανού Α. 0-2 (15-21, 16-21)

Β' όμιλος

Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. vs Μάτιου Δ./Τερζίου Φ. 0-2 (14-21, 19-21)

Αποστολάκη Μ./Σπηλιωτοπούλου Α. vs Μάτιου Δ./Τερζίου Φ. 0-2 (20-22, 13-21)

Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. vs Αποστολάκη Μ./Σπηλιωτοπούλου Α. 0-2 (21-23, 21-23)

Γ' όμιλος

Μυρίλλα Ε./Σαριδάκη Λ. vs Βλάχου Β./Φίλια Φ. 2-0 (21-15, 21-19)

Μαναβή Δ./Τσοπούλου Κ. vs Βλάχου Β./Φίλια Φ. 2-0 (21-13, 21-14)

Μυρίλλα Ε./Σαριδάκη Λ. vs Μαναβή Δ./Τσοπούλου Κ. 0-2 (21-23, 09-21)

Δ' όμιλος

Κουμβάκη Α./Πασιαλή Χ. vs Γιασουμή Α./Γιασουμή Κ. (CYP) 2-0 (22-20, 21-18)

Ευθυμιοπούλου Δ./Καπόλου Α. vs Γιασουμή Α./Γιασουμή Κ. (CYP) 2-1 (21-18, 16-21, 18-16)

Κουμβάκη Α./Πασιαλή Χ. vs Ευθυμιοπούλου Δ./Καπόλου Α. 1-2 (16-21, 21-11, 10-15)