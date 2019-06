THESSALONIKI MASTERS: Τα ζευγάρια της οκτάδας στις γυναίκες

Τα προημιτελικά των γυναικών

10.00: Άννα Σπανού/Πηγιάννα Μεθενίτη - Άννα Κουμβάκη/Χριστίνα Πασιαλή

10.45: Δήμητρα Μαναβή/Κωνσταντίνα Τσοπούλου - Τατιάνα Μολδοβανίδη/Ιφιγένεια Σαμπάτη

11.30: Δήμητρα Ευθυμιοπούλου/Κατερίνα Καπόλου - Μαρία Αποστολάκη/Αλίκη Σπηλιωτοπούλου

12.15: Διονυσία Μάτιου/Φαβιόλα Τερζίου - Έφη Μυρίλλα/Λήδα Σαριδάκη

Για όλο το φωτογραφικό υλικό της διοργάνωσης ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα των ομίλων γυναικών

Α' όμιλος

Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. vs Αλτίνη Α./Καλαμαρίδου Μ. 2-1 (16-21, 24-22 , 15-11)

Μεθενίτη Π./Σπανού Α. vs Αλτίνη Α./Καλαμαρίδου Μ. 2-0 (21-17, 21-13)

Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. vs Μεθενίτη Π./Σπανού Α. 0-2 (15-21, 16-21)

Β' όμιλος

Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. vs Μάτιου Δ./Τερζίου Φ. 0-2 (14-21, 19-21)

Αποστολάκη Μ./Σπηλιωτοπούλου Α. vs Μάτιου Δ./Τερζίου Φ. 0-2 (20-22, 13-21)

Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. vs Αποστολάκη Μ./Σπηλιωτοπούλου Α. 0-2 (21-23, 21-23)

Γ' όμιλος

Μυρίλλα Ε./Σαριδάκη Λ. vs Βλάχου Β./Φίλια Φ. 2-0 (21-15, 21-19)

Μαναβή Δ./Τσοπούλου Κ. vs Βλάχου Β./Φίλια Φ. 2-0 (21-13, 21-14)

Μυρίλλα Ε./Σαριδάκη Λ. vs Μαναβή Δ./Τσοπούλου Κ. 0-2 (21-23, 09-21)

Δ' όμιλος

Κουμβάκη Α./Πασιαλή Χ. vs Γιασουμή Α./Γιασουμή Κ. (CYP) 2-0 (22-20, 21-18)

Ευθυμιοπούλου Δ./Καπόλου Α. vs Γιασουμή Α./Γιασουμή Κ. (CYP) 2-1 (21-18, 16-21, 18-16)

Κουμβάκη Α./Πασιαλή Χ. vs Ευθυμιοπούλου Δ./Καπόλου Α. 1-2 (16-21, 21-11, 10-15)