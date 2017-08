H Παναχαϊκή ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Νιέβες

Ο Νιέβες έχει γεννηθεί 29 Ιουνίου 1993 και έχει ύψος 1.98. Στο Παγκόσμιο Λιγκ 2016 αγωνίστηκε αντίπαλος της Ελλάδας (video), ενώ στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2017 το Πόρτο Ρίκο δεν αγωνίστηκε. Ο Νιέβες είναι ο δεύτερος ξένος της Παναχαϊκής μετά τον Ρομπέρτο Οράμας από την Βενεζουέλα που επίσης αγωνίζεται κεντρικός. Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής:

Η Διοίκηση του Σωματείου ΤΑΑ Παναχαϊκή Πετοσφαίριση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον αθλητή απο το Πουέρτο Ρίκο, Pedro Nieves για την αγωνιστική χρονιά 2017 – 2018.Ο παίκτης αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2016:

• LVSM – Cariduros de Fajardo (Puerto Rico Professional League)

• All-Star Team

• FIVB World League (Greece)

• Grand View University Senior Year (Iowa USA)

• Second Place National Tournament

• Conference Champion

2015:

• Grand View University Junior Year (Iowa USA)

• Team All Conference

• Second Place National Tournament

2014:

• Grand View University Sophomore Year (Iowa USA)

• Honorable Mention

• Third Place National Tournament

• Conference Champion2013:

• Grand View University Freshman Year (Iowa USA)

• Honorable Mention

2012:

• Norceca Championship (Colorado Springs USA)

2011:

• Men’s Junior World Championship (Brazil)

• Pan-American Cup (Panama)