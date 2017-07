Την... έφαγε στην μούρη, αλλά τον πόντο τον κέρδισε... (vid)

Είσαι λίμπερο, βλέπεις την αντίπαλη ομάδα να βγάζει εξαιρετική επίθεση από την πάιπ και έναν ακραίο σαν τον Σάντερ των ΗΠΑ να πηδάει στον... Θεό έτοιμος να «σκοτώσει» την μπάλα. Τι κάνεις; Αν είσαι όποιος και όποιος λίμπερο κάνεις τον σταυρό σου, αν είσαι όμως ο Ζένια Γκρεμπενίκοφ της Εθνικής Γαλλίας, μπορεί να την τρως στην μούρη αλλά βγάζεις την άμυνα και κερδίζεις τον πόντο γιατί ο αντίπαλος πέρασε στο απέναντι γήπεδο. Όσα αναφέραμε μπορείτε να τα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί και που δείχνει πόσο θεαματικό είναι το βόλεϊ σε τέτοιο επίπεδο.

Ouch! @GrebennikovJeni takes a @TaylorSander15 spike right to the jaw! That had to hurt! #FIVBWorldLeague @FFvolley pic.twitter.com/NQcskIZxp0

— FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 5, 2017