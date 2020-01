Επική backhand λόμπα του Σαποβάλοφ (vid)

Ακόμα προσπαθούμε να μαζέψουμε το σαγόνι μας...

Μπορεί να μην είναι Australian Open, όμως είναι δίπλα...

Σε τουρνουά του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία ο Ντένις Σαποβάλοφ αγωνίστηκε έναντι του συμπατριώτη του Βάζελ Ποσπιζίλ, τον οποίο και κέρδισε με 2-0 σετ.

Το καλό, βέβαια, το κρατούσε για το τέλος.

Στο Tie Break του δεύτερου σετ με το σκορ να είναι στο 2-0 υπέρ του, μετά από ένα φοβερό ράλι με δυνατά κι επικίνδυνα χτυπήματα εξ αμφοτέρων, το Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης δοκίμασε στο 13ο και... τυχερό του χτύπημα ένα backhand το οποίο ήταν... μαγεία!

Έφυγε γλυκά η μπάλα από την ρακέτα του, πέρασε πάνω από τον Ποσπιζίλ, τον κρέμασε και διαμόρφωσε το 3-0 εν μέσω χειροκροτημάτων...

Τελικό σκορ στο Tie, 7-2 για τον Σαποβάλοφ.

This is one of the best points you'll see all week!

Incredible from @denis_shapo @ASB_Classic | @TennisTV pic.twitter.com/yZeQoKK0b1

— ATP Tour (@atptour) January 15, 2020