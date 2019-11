Με τεράστια εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό και κέρδισε το ATP Finals στο Λονδίνο.

Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του Έλληνα τενίστα και μια από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του αθλητισμού της χώρας.

Ο Στέφανος όλων των Ελλήνων με ανατροπή στην ανατροπή λύγισε σε 2.35' τον εξαιρετικό Τιμ και πήρε την μεγάλη κούπα στο σπίτι του!

Είναι μια τεράστια στιγμή για την Ελλάδα και το τένις το οποίο στο πρόσωπο αυτού του παιδιού βλέπει ένα λαμπρό μέλλον. Το αστέρι του Τσιτσιπά έλαμψε και στο Λονδίνο και με την πρώτη κέρδισε τον τίτλο, ναι τον τίτλο που δεν έχει πάρει ποτέ στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Στέφανος κλείνει με φανταστικό τρόπο μια σπουδαία χρονιά και όλη η Ελλάδα στηρίζει τον σπουδαίο τενίστα της που στα 21 του χρόνια κοιτάει στα μάτια όλους τους αντιπάλους του και φωνάζει πως στο μέλλον θα είναι στο Νο1.

Αυτός είναι ο 4ος τίτλος της καριέρας του αλλα και ο πιο "βαρύς". Είχαν προηγηθεί τα τουρνουά σε Στοκχόλμη, Μασσαλία και Εστορίλ (250) αλλά εδώ στο Λονδίνο ο νεαρός τενίστας κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα.

Απώλεια στις λεπτομέρειες...

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς με 2 άσους και χωρίς να χάσει πόντο "γράφει" το 1-0 αλλά θα του απαντήσει ο Τιμ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (1-1).

Το 4ο γκέιμ είχε το 1ο μπρέικ ποιντ του αγώνα για την πλευρά του Τσιτσιπά αλλά ο Τιμ θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ ποιντ του Τιμ και θα προηγηθεί με 4-3. Είναι η σειρά του Αυστριακού να σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Τσιτσιπάς θα αποκτήσει προβάδισμα (5-4).

Ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και σε 6-6. Στο τάι μπρέικ ο Αυστριακός θα προηγηθεί με 3-0 και 5-2 αλλά ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 5-5 και σε 6-6!

Τελικά ο Ντομινίκ θα κερδίσει το σετ με 7-6 (6) σε 1.07'.

Άνεμος ο Τσιτσιπάς

Ιδανικό ξεκίνημα στο 2ο σετ για τον Τσιτσιπά αφού με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0 και με το σερβίς του με 2-0.

Με νέο μπρέικ θα φτάσει με άνεση στο 3-0 και με love θα πάρει προβάδισμα με 4-0! Ο Τιμ θα μειώσει σε 4-1 αλλά ο Τσιτσιπάς με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-1 και στο 6-2!

Τεράστιος...

Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς θα απειλήσει με το καλημέρα 2 φορές με μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ θα απαντήσει και θα προηγηθεί με 1-0!

Ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα κάνει το 2-1 και θα φτάσει στο 3-1 πριν μειώσει σε 3-2 ο αντίπαλος του.

Με μπρέικ ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3. Με καλό σερβίς ο Τσιτσιπάς θ΄αντέξει στην πίεση και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Στέφανος θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ! Εκεί θα προηγηθεί με 4-1 και θα κερδίσει με 7-6 (4).

THE NEW KING OF LONDON @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS — ATP Tour (@atptour) November 17, 2019

Stef strikes back! Tsitsipas wins the second set 6-2 and the #NittoATPFinals final is going to a decider... Stream: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/76lMCIA7LJ — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019

From the first Greek qualifier to the first Greek winner of the #NittoATPFinals.. ..at the first attempt! @StefTsitsipas pic.twitter.com/87cC7dj2wA — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019