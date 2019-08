Τεράστια πρόκριση στις «8» για τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Open του Σινσινάτι, καθώς κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Νο.9 του ταμπλό, σε μία περιπετειώδης αναμέτρηση, που διήρκησε συνολικά πάνω από 2,5 ώρες!

Η ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ στις μικρολεπτομέρειες κι έχοντας αρκετά παράπονα από τον διαιτητή του παιχνιδιού, που δεν είδε δύο φάσεις στο tiebreak, το οποίο πήρε τελικά η Σαμπαλένκα με 7-4.

Στα επόμενα δύο σετ, όμως, η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή της, δεν το έβαλε κάτω ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Λευκορωσίδα στραμπούληξε τον δεξί της αστράγαλο στο 4-2 του τρίτου σετ, όμως συνέχισε κανονικά, με την Σάκκαρη να κερδίζει τελικά το σετ με 6-4.

Στον προημιτελικό, η ελληνίδα θα αντιμετωπίσει το Νο.1 του ταμπλό, Άσλεϊ Μπάρτι, που επικράτησε 2-1 σετ (4-6, 7-5, 7-5) της Ανέτ Κονταβέιτ.