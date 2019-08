Μετά από απουσία πέντε μηνών τα Masters επιστρέφουν στην Αμερική. Αυτή την φορά όχι στις ΗΠΑ αλλά στον Καναδά.

To Rogers Cup είναι το μεγάλο τουρνουά τένις του Καναδά και φέτος θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Αυγούστου στο Μόντρεαλ.

Ξεκίνησε το 1881 στον Καναδά και έχει ως έδρα το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Τους περισσότερους (6) τίτλους στην ιστορία του έχει ο Ιβάν Λεντλ ενώ από τους εν ενεργεία ο τελευταίος νικητής του ήταν το 2018 ο Ράφα Ναδάλ.

Μάλιστα στον τελικό είχε κερδίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος έπαιξε τον περασμένο Αύγουστο στο Τορόντο στα γενέθλια του στον πρώτο τελικό Masters της καριέρας του.

Τέσσερις τίτλους έχει ο Ναδάλ, άλλους τόσους ο Τζόκοβιτς και μόλις 2 ο Φέντερερ με τελευταίο εκείνον του 2006.

Ο Φέντερερ και ο Τζόκοβιτς αποφάσισαν ν' αποσύρουν τη συμμετοχή τους για να έχουν περισσότερο χρόνο ξεκούρασης ενώ ο Ναδάλ είναι ήδη εκεί... Το τουρνουά θα μεταδοθεί στην Ελλάδα από τα κανάλια Cosmote Sport.

Ποιους και ποιες θα δούμε φέτος στο Rogers Cup;

Ράφα Ναδάλ: Περσινός νικητής και Νο2 της κατάταξης. Έχει κερδίσει 4 φορές το Rogers Cup. Φέτος στη σειρά Masters έχει πάρει το τουρνουά της Ρώμης και με 34 τίτλους είναι αυτός με τους περισσότερους στην ιστορία.

Ντομινίκ Τιμ: Ο Αυστριακός είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και στις αρχές του 2019 κέρδισε το 1ο Masters αυτό του Indian Wells απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ. Στον Καναδά δεν έχει παίξει ποτέ σε τελικό.

Αλεξάντερ Ζβέρεφ: Είναι ο νικητής του 2017 και μάλιστα σε τελικό με τον Φέντερερ. Το 2019 ο Γερμανός Νο5 δεν τα πάει καθόλου καλά στα Masters και θέλει να επιστρέψει στο Μόντρεαλ στις επιτυχίες.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης και το τουρνουά είναι από τα αγαπημένα του. Ο λόγος; Μα πέρσι είχε φτάσει έως τον τελικό κερδίζοντας κατά σειρά τους Τζόκοβιτς, Τιμ, Ζβέρεφ και Άντερσον. Στον τελικό έχασε από τον Ναδάλ. Φέτος έπαιξε στον τελικό της Μαρδίτης και έχασε από τον Τζόκοβιτς ενώ στον ημιτελικό κέρδισε για 1η φορά τον Ναδάλ.

Κέι Νισικόρι: Ο Ιάπωνας είναι πάντα ικανός για όλα. Είναι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης και τα πήγε καλά στο Wimbledon. Ήταν φιναλίστ το 2016 στο Rogers Cup.

Σερένα Ουίλιαμς: Πριν από λίγες εβδομάδες έπαιξε στον τελικό του Wimbledon αλλά τώρα θέλει μια καλή προετοιμασία για το Us Open. Είναι στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει 3 τίτλους στο Rogers Cup με τελευταίο αυτόν του 2013.

Σιμόνα Χάλεπ: Η μεγάλη νικήτρια του Wimbledon αγαπά τον Καναδά. Εκεί έχει κερδίσει δυο φορές το Rogers Cup. Το 2016 και το 2018. H Ρουμάνα που είναι στο Νο4 δεν θα μπορούσε να μην είναι στον Καναδά.

Άσλεϊ Μπάρτι: Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στις γυναίκες θα είναι στον Καναδά. Η τενίστρια από την Αυστραλία μετά από τη μεγάλη επιυχία της στο Roland Garros θέλει να κάνει αίσθηση και στη Νέα Υόρκη.

Ναόμι Οσάκα: Ήταν για μεγάλο διάστημα στο Νο1 αλλά τώρα είναι στο Νο2. Κατέκτησε 2 σερί Grand Slam στο φινάλε και στην αρχή του 2018 και 2019 αλλά δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης από την Ιαπωνία δήλωσε πως απολαμβάνει πάλι το παιχνίδι και αρχίζει τους αγώνες της στην Αμερική με στόχο τι άλλο από την υπεράσπιση του τίτλου στο US Open.

Σβιτολίνα-Πλίσκοβα: Η πρώτη κέρδισε τον τίτλο στον Καναδά το 2017. Η δεύτερη είναι στο Νο3 και φέτος στα μεγάλα τουρνουά είχε έναν χαμένο τελικό στο Miami και έναν κερδισμένο στη Ρώμη.

Μαρία Σάκκαρη: Η δική μας Μαρία Σάκκαρη είναι στο Νο30 και είχε συμμετάσχει και πέρσι στο Rogers Cup αλλά είχε αποκλειστεί από τον 1ο γύρο.

Αξίζουν να τους δείτε...

Στο τουρνουά συμμετέχουν επίσης στους άνδρες οι Καναδοί Αλιασίμ, Σαποβάλοφ και Ράονιτς (τελικός 2013), ο Σταν Βαβρίνκα, ο Μάριν Τσίλιτς, ο Μπαουτίστα Αγκούτ, ο Νικ Κύργιος, ο Φάμπιο Φονίνι (top-10), ο Τζον Ίσνερ, ο Κάρεν Κατσάνοφ (top-10) αλλά και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (top-10).

Στις γυναίκες θα δείτε επίσης την Καρολίν Βοζνιάκι (νικήτρια του 2010, φιναλίστ 2017), την Βικτόρια Αζαρένκα, την Μπελίνα Μπένσιτς (νικήτρια του 2015), την Αντζελίκ Κέρμπερ, την Τζο Κόντα, την Ελίζα Μέρτενς αλλά και την Ντόνα Βέκιτς.

Κάρτες ελευθέρας πήραν η Βένους Ούλιαμς και η Μαρία Σαράποβα!

