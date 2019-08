Ιδανικά ξεκίνησε το Citi Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής που στον πρώτο γύρο δεν είχε αγωνιστεί, επικράτησε του Τόμι Πολ με 2-0 (6-3, 7-5) και πήρε την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τζόρνταν Τόμπσον (Αυστραλία) και Ζαν Λενάρτ Στρουφ (Γερμανία).

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εξαιρετικά και πήρε με άνεση το πρώτο σετ, ωστόσο στο δεύτερο βρέθηκε να χάνει με 5-3, με τον Πολ να έχει μάλιστα και σερβίς. Δεν το έβαλε όμως κάτω και με ένα σερί 4-0 έκανε το 2-0 παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.

