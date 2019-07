Το ζευγάρι του Νικ Κύργιου με τον Στέφανο Τσιτσιπά μπορεί να είναι πολύ "φρέσκο" αλλά είναι από τα καλύτερα που "κυκλοφορούν" στα διπλά στα τουρνουά της ATP.

Από τη μία ο Στέφανος που είναι στο Νο6 του κόσμου και από την άλλη ο Νικ που έχει τεράστιο ταλέντο αλλά απασχολεί κυρίως τα media για τις δηλώσεις του και τις αταξίες του στα κορτ.

Στο Citi Open της Ουάσινγκτον μπορεί να είχαν δύσκολο έργο απέναντι στους Καμπάλ-Φάρα και ν' αποκλείστηκαν από τον 1ο γύρο αλλά αποθεώθηκαν από το κοινό.

Το τένις και όσοι το ακολουθούν θέλουν τέτοιες συνεργασίες. Ο κόσμος στις ΗΠΑ "αγκάλιασε" αυτό το δίδυμο που θα δούμε και στο Σινσινάτι.

Win or lose, @NickKyrgios and @StefTsitsipas always show to the fans.#USOpenSeries | @CitiOpen pic.twitter.com/Y78GPFVGXv

— US Open Tennis (@usopen) July 30, 2019