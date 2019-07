Hamburg Open: Πρόκριση στους "8" για τον Τιμ (vids)

Το εισιτήριο για τους "8" στο Hamburg Open εξασφάλισε ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο1 στο ταμπλό κέρδισε με 7-5, 6-1 τον Μάρτον Φούτσοβιτς και συνεχίζει στα προημιτελικά.

Ήταν η 25η νίκη του στη χρονιά και η 251η στην καριέρα του!

It was a grind, but @ThiemDomi got it done in Hamburg

— ATP Tour (@ATP_Tour) 24 Ιουλίου 2019