Νίκη για τον Φονίνι στο Αμβούργο (vid)

Με νίκη ξεκίνησε στο Hamburg Open ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός τενίστας που είναι στο Νο3 του ταμπλό κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Γερμανό Γιούλαν Λετζ και θα παίξει στους "16" με τον επίσης Γερμανό Μόλεκερ.

Fabio’s through in Hamburg

No. 3 seed @fabiofogna defeats Lenz in straight sets to make the Round of 16 br>

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 23, 2019