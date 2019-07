Δεκατρία χρόνια από τον 1ο τίτλο του Τζόκοβιτς (pic)

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης την 23η Ιουλίου 2006 κέρδιζε με 7-6 (5), 6-4 τον Νίκολας Μασού στον τελικό στο Amersfoort της Ολλανδίας και κέρδιζε τον πρώτο του τίτλο.

Από τότε έως σήμερα κέρδισε άλλους 74 ανάμεσα στους οποίους και 16 Grand Slam.

Ο Σέρβος εκείνη την περίοδο ήταν στο Νο36 του κόσμου και ο αντίπαλος του στο Νο37!

#OnThisDay in 2006..@DjokerNole claimed his first #ATPTour title in Amersfoort pic.twitter.com/xhfLydrcFX

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 23, 2019