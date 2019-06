Πρώτος τίτλος καριέρας για τον Φριτζ στο Eastbourne (vids)

Ιστορία έγραψε στο Eastbourne της Αγγλίας ο Τέιλορ Φριτζ.

Ο Αμερικανός που είναι στο Νο42 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 6-4 στον τελικό τον συμπατριώτη του Σαμ Κιούρει και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο ATP της καριέρας του.

Ο 21χρόνος έχει φτάσει έως το Νο40 στην πορεία του στα κορτ. Μητέρα του είναι η Κάθι Μέι η οποία ήταν παίκτρια του top-10 (1977) και είχε φτάσει τρεις φορές στα προημιτελικά σε Grand Slam.

