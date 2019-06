Δυο πρώην Νο1 συγκρούστηκαν στον τελικό του Eastbourne που είναι το τελευταίο τουρνουά πριν από το Wimbledon.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα κέρδισε με 6-1, 6-4 την Αντζελίκ Κέρμπερ, η οποία αν και προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον τελικό "παραδόθηκε" στην Τσέχα.

Η Πλίσκοβα που είναι στο Νο3 της κατάταξης είχε αποκλείσει την Μπέρτενς στον ημιτελικό και δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

“I had a great week here, I really enjoy my stay every year.”#NatureValleyInternational runner-up @AngeliqueKerber reflects on another excellent Eastbourne campaign. pic.twitter.com/dW6ciHyMOf

— WTA (@WTA) June 29, 2019