Ένα σπουδαίο παιχνίδι "βγήκε" στα προημιτελικά του τουρνουά του Μπέρμιγχαμ.

Την Παρασκευή η Άσλεϊ Μπάρτι, που κέρδισε πριν από λίγες ημέρες το Ρολάν Γκαρός θ' αντιμετωπίσει την μυθική Βένους Ουίλιαμς για μια θέση στους "4".

Η 23χρόνη με την 39χρόνη έχουν παίξει άλλη μια φορά το 2017 στο Σινσινάτι και η Μπάρτι είχε κερδίσει με 2-1 σετ.

Για να φτάσει στους "8" η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο2 και εάν κερδίσει το τουρνουά θα φτάσει στο Νο1 αφού αποκλείστηκε η Οσάκα, κέρδισε με 6-3, 6-1 την Αμερικανίδα Μπάρντι.

Η Βένους από την πλευρά της απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Κινέζα Γουάνγκ.

. @Venuseswilliams advances to the #NatureValleyClassic final!

The wins keep on coming for @ashbar96

She moves past Brady 6-3, 6-1.#NatureValleyClassic pic.twitter.com/ZbVw0ZhCNI

— WTA (@WTA) 20 Ιουνίου 2019