Άντι Μάρεϊ, η μεγάλη επιστροφή.

Ο σπουδαίος τενίστας πέντε μήνες μετά από την ανακοίνωση του για απόσυρση του λόγω τραυματισμών επέστρεψε στην ενεργό δράση και μάλιστα με νίκη!

Μαζί με τον Λόπεθ κέρδισαν με 7-6 (5), 6-3 τους Κολομβιανούς Φαράχ-Καμπάλ και προκρίθηκαν στα προημιτελικά στο Queen's.

Φυσικά ο Μάρεϊ ο οποίος έχει και τους περισσότερους τίτλους στο τουρνουά αποθεώθηκε από τους θεατές που περίμεναν πως και πως την μεγάλη επιστροφή.

The net's British...@andy_murray & @feliciano_lopez edge a tight opening set and the crowd love it!

Watch live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/QOnnVUbXgG

— Tennis TV (@TennisTV) 20 Ιουνίου 2019