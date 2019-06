Δεν το κάνει για πρώτη φορά αλλά δεν το έκανε ούτε για τελευταία.

Ενώ το παιχνίδι του με τον Αλιασίμ στο Λονδίνο είναι στην κόψη του ξυριαφού στο 3ο σετ αυτός, ο Νικ Κύργιος, κερδίζει γκέιμ χτυπώντας το μπαλάκι με τη ρακέτα κάτω από τα πόδια του.

Ο Ελληνοαυστραλός συναρπάζει τα πλήθη αλλά μένει εκτός συνέχειας από τον 18χρόνο Καναδό.

Nothing to see here, just a tweener volley winner from @NickKyrgios

Watch @QueensTennis on @TennisTV pic.twitter.com/X3WIOCpnOl

— ATP Tour (@ATP_Tour) 20 Ιουνίου 2019