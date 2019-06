Τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ θ΄ αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους "8" στο Queen's.

Ο νεαρός Καναδός με ανατροπή κέρδισε με 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 τον Νικ Κύργιο μέσα σε 2΄13 και συνεχίζει στο τουρνουά.

Ο αγώνας τους θα διεξαχθεί την Παρασκευή και θα μεταδοθεί φυσικά από το Cosmote Sport.

Θα είναι η 2η συνάντηση του Τσιτσιπά με τον 18χρόνο Αλιασίμ.

Στην 1η τους στο Indian Wells του 2019 ο Καναδός είχε κερδίσει με 6-4, 6-2 τον Έλληνα.

Felix is FLYING @felixtennis overcomes Kyrgios 6-7 7-6 7-5 in an outrageously entertaining match at #QueensTennis pic.twitter.com/IIdF7qFBVA

— Tennis TV (@TennisTV) 20 Ιουνίου 2019