Την 4η συνεχόμενη νίκη της επί της Μαρίας Σαράποβα πέτυχε στη Μαγιόρκα η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Οι δυο παίκτριες που ήταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έδωσαν ένα σπουδαίο παιχνίδι στο 2ο γύρο του Mallorca Open με την Γερμανίδα να κερδίζει με 6-2, 6-3 την Ρωσίδα και να παίρνει την πρόκριση στους "8".

Η Σαράποβα "ψάχνει" τη νίκη απέναντι στην Κέρμπερ από το 2013 και το τουρνουά της Στουτγάρδης.

#MallorcaOpen No.1 seed @AngeliqueKerber advances to the quarterfinals!

.@AngeliqueKerber has the answer to Sharapova’s dropshot! #MallorcaOpen pic.twitter.com/4YA2xcHIMc

— WTA (@WTA) 20 Ιουνίου 2019