Στο Queens' Club για να παρακολουθήσει την επιστροφή του Άντι Μάρει στη δράση μετά από πέντε μήνες απουσίας είναι ο Πετρ Τσεχ.

Ο σπουδαίος Τσέχος τερματοφύλακας που έχει... ριζώσει στο Λονδίνο παίζοντας σε Άρσεναλ και Τσέλσι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τενίστα ο οποίος θα επιστρέψει την Πέμπτη στη δράση στο διπλό παρέα με τον Λόπεζ.

Ο Τσεχ αποθέωσε τον Μάρεϊ και δήλωσε μεταξύ άλλων πως θα ήταν άδικο να τελειώσει μια τόσο μεγάλη καριέρα εξαιτίας των τραυματισμών.

"His career and what he’s achieved deserves a better end than finishing with injuries." - @PetrCech

The former @ChelseaFC and @Arsenal keeper is ready for the return of @andy_murray at #QueensTennis! pic.twitter.com/tbauubzEsZ

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 20 Ιουνίου 2019