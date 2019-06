Με ανατροπή ο Νικολά Μαχούτ κατάφερε ν' αποκλείσει τον Σταν Βαβρίνκα από τον 2ο γύρο στο Queen's στο Λονδίνο και να προκριθεί αυτός στους "8".

Ο 37χρόνος Γάλλος κέρδισε με 3-6, 7-5, 7-6 (2) τον Ελβετό ενώ ήταν πίσω στο 3ο σετ με 5-3!

Ο Μαχούτ είχε 31 winners και 30 αβίαστα και ο Βαβρίνκα είχε 44 winners και 26 αβίαστα.

Εκτός συνέχειας στο φημισμένο τουρνουά έμεινε ο Κέβιν Άντερσον ο οποίος ηττήθηκε με 6-1, 4-6, 6-4 από τον Σιμόν αλλά και ο Τσίλιτς που έχασε με 6-3, 6-4 από τον Σβάρτσμαν.

